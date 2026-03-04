EU "đau đầu" với kế hoạch từ bỏ năng lượng Nga vì chiến sự ở Iran

Đường ống năng lượng Nga (Ảnh: Tass).

Cuộc chiến tại Iran có thể ảnh hưởng đến sự ổn định năng lượng của châu Âu và một lần nữa làm gia tăng các cuộc thảo luận trong Liên minh châu Âu (EU) về việc cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga, Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Terje Aasland cho biết.

Giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 75% trong tuần này, lên mức cao nhất trong nhiều năm. Đà tăng được thúc đẩy bởi sự leo thang giao tranh tại và xung quanh Iran, ảnh hưởng đến xuất khẩu năng lượng từ các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư.

Đáng chú ý, Qatar, một trong những nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn, đã đình chỉ sản xuất vào ngày 2/3.

Phát biểu tại một hội nghị ở Oslo, Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Terje Aasland cho biết những diễn biến gần đây đã làm tình hình thị trường trở nên phức tạp hơn.

“EU đã rất rõ ràng rằng họ muốn thoát khỏi dầu mỏ và khí đốt của Nga, nhưng các sự kiện trong 3-4 ngày qua cũng đã gây ra nhiều khó khăn”, ông nói.

Theo ông, trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, cuộc thảo luận về việc từ bỏ khí đốt Nga có thể được nối lại.

“Với tình hình địa chính trị mà chúng ta đang chứng kiến, tôi tin rằng cuộc tranh luận sẽ được khơi lại”, vị bộ trưởng nói thêm.

Gần đây, các quốc gia Liên minh châu Âu đã phê duyệt lần cuối lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga vào cuối năm 2027, gần 4 năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các biện pháp này là một phần của chiến lược REPowerEU nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng từ Moscow.

Trong khi châu Âu đã loại bỏ phần lớn dầu mỏ Nga và giảm 75% lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga giai đoạn 2021-2025, EU vẫn là khách hàng mua khí đốt qua đường ống và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Moscow.

Na Uy, nhà sản xuất khí đốt lớn nhất châu Âu, hiện đáp ứng khoảng 30% nhu cầu khí đốt của châu Âu và cung cấp khoảng 20% nhu cầu dầu mỏ của khu vực.

Trong khi đó, giữa lúc căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Iran đã cảnh báo nổ súng vào bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược ở phía nam Vịnh Ba Tư.

Khí đốt từ Qatar, chiếm khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu, được vận chuyển qua tuyến đường này.

Các cơ quan truyền thông cũng đưa tin rằng Trung Quốc dường như đang đề nghị giới chức Iran tránh những hành động có thể làm gián đoạn xuất khẩu khí đốt của Qatar hoặc các lô hàng năng lượng khác đi qua Eo biển Hormuz.