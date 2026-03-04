Tàu hộ vệ Iran bị tàu ngầm tấn công, hơn 100 người nghi mất tích

Sri Lanka đính chính thông tin

Reuters dẫn lời một người phát ngôn Hải quân Sri Lanka cho biết, số liệu liên quan đến việc hơn 100 thủy thủ Iran mất tích khi tàu hộ vệ Iran gặp nạn ngoài khơi là chưa chính xác.

Người phát ngôn này cho hay, 32 thủy thủ đã được Hải quân Sri Lanka cứu sống và đang được điều trị tại bệnh viện. Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp tục.

Ngoài ra thông cáo không nêu thêm chi tiết liên quan đến tình trạng của những thành viên còn lại trong thủy thủ đoàn của Iran.

Tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran (Ảnh: Mash).

Hải quân Sri Lanka và các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, một con tàu của Iran đã gặp nạn ngoài khơi nước này vào hôm nay 4/3.

Nguồn tin cho biết, con tàu dường như đã bị một tàu ngầm tấn công, khiến ít nhất 101 người mất tích và 78 người bị thương.

Trước đó, Sri Lanka cho biết đã cứu 30 thủy thủ từ một tàu hộ vệ của Iran phát tín hiệu cấp cứu và đang chìm ngay bên ngoài vùng biển nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Vijitha Herath cho biết các thủy thủ bị thương từ con tàu có thủy thủ đoàn 180 người đã được đưa tới một bệnh viện ở miền Nam Sri Lanka. Ông không cho biết nguyên nhân khiến tàu chiến Iran bị đắm.

Bản đồ khu vực (Ảnh: Ynet News).

Hải quân và không quân Sri Lanka xác nhận đã triển khai tàu và máy bay để hỗ trợ chiến dịch cứu hộ đang diễn ra. Các quan chức cho biết họ không công bố hình ảnh về hoạt động cứu hộ con tàu, vì chiến dịch này có liên quan đến quân đội của một quốc gia khác.

Theo Aljazeera, tàu Iran bị tấn công là tàu chiến IRIS Dena. Đây là một tàu hộ vệ tên lửa lớp Moudge của Hải quân Iran, được đóng trong nước tại Bandar Abbas và được đưa vào biên chế năm 2021.

Các tàu hộ vệ lớp Moudge có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, bao gồm phòng thủ ven biển, tác chiến chống tàu ngầm và tuần tra trên biển. Lớp Moudge dựa trên thiết kế của lớp Mk 5 do hãng Vosper Thornycroft của Anh (nay là BAE Systems) chế tạo, từng phục vụ trong Hải quân Iran trong thập niên 1970 và 1980.

Lớp Moudge có kích thước lớn hơn Mk 5 và được trang bị vũ khí cũng như hệ thống tiên tiến hơn. Các tàu được trang bị một pháo chính 76mm, tên lửa chống hạm, ống phóng ngư lôi và một sàn đáp trực thăng.

Các tàu hộ vệ lớp Moudge đã được Iran sử dụng trong nhiều hoạt động trên biển, bao gồm tuần tra tại Vùng Vịnh, hộ tống tàu thương mại và bảo đảm an ninh cho các cuộc tập trận hải quân. Lớp tàu này được đưa vào hoạt động từ năm 2007 và một số tàu đã được biên chế trong Hải quân Iran.

Bối cảnh xung quanh vụ tấn công vẫn chưa được làm rõ.

Vụ việc diễn ra sau khi các quan chức Mỹ cho biết, trong những ngày gần đây Mỹ đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Hải quân Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này nói rằng lực lượng Mỹ đã đánh chìm 10 tàu của Iran, dù ông không nêu rõ địa điểm.

Các hoạt động của Mỹ diễn ra sau khi Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu tương đương khoảng 21 triệu thùng mỗi ngày, đi qua.

Iran cho biết họ sẽ tấn công và phóng hỏa bất kỳ tàu nào tìm cách đi qua eo biển này, trong một động thái được xem là nhằm tiếp tục làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và gây sức ép buộc Washington chấm dứt xung đột.

Đáp lại các lời đe dọa của Iran, Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ đạo Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ ngay lập tức cung cấp bảo hiểm cho các công ty vận tải biển với mức giá mà ông mô tả là “rất hợp lý” đối với hoạt động thương mại hàng hải, đặc biệt là các chuyến hàng năng lượng đi qua Vịnh Ba Tư. Ông nhấn mạnh, nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz trong thời gian sớm nhất để bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công của Iran.

“Dù thế nào đi nữa, Mỹ sẽ bảo đảm dòng chảy tự do của năng lượng tới thế giới”, ông Trump viết trên mạng xã hội, đồng thời cho biết các biện pháp bổ sung sẽ sớm được triển khai.

Trục vớt thi thể nghi là thủy thủ Iran

Một phát ngôn viên Hải quân Sri Lanka cho biết các thi thể, được cho là thành viên thủy thủ đoàn, đã được tìm thấy trong chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đang diễn ra đối với một tàu quân sự Iran gặp nạn ngoài khơi Sri Lanka hôm nay 4/3.

Người phát ngôn cho biết chưa thể cung cấp chi tiết về số người thiệt mạng. Họ nói rằng các quan chức đang tiến hành nhận dạng các thi thể.

Giới chức địa phương nhấn mạnh, ưu tiên hiện tại là cứu người, và các cuộc điều tra về những chi tiết khác có thể được tiến hành sau đó.