Mỹ mở chiến dịch bí mật đưa dầu qua Hormuz

Eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Trang Axios dẫn nguồn thạo tin ngày 19/8 cho biết, Mỹ đã thiết lập một hành lang hàng hải đi qua eo biển Hormuz, âm thầm hỗ trợ việc vận chuyển hàng triệu thùng dầu mỗi ngày qua tuyến đường này, bất chấp lệnh phong tỏa của Iran.

Theo nguồn tin, trong quá trình diễn ra chiến dịch, khoảng 15 đến 20 tàu chở dầu đã đi qua eo biển một cách an toàn bằng cách di chuyển dọc theo hải trình phía nam trải dài theo bờ biển Oman.

Một quan chức Mỹ am hiểu về chiến dịch cho biết Mỹ đã duy trì quyền kiểm soát hành lang phía Nam eo biển Hormuz trong khoảng hai tháng qua. Ông nói thêm, mặc dù Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có thể cố gắng gây ra "những phiền toái" cho chiến dịch, lực lượng này không nắm quyền kiểm soát eo biển.

Chiến dịch do một lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đặt căn cứ tại các cơ sở của Lục quân Mỹ ở Fort Bragg, bang North Carolina. Phối hợp chặt chẽ với các đối tác Ả rập trong khu vực, lực lượng đặc nhiệm này lập danh sách kê khai hàng ngày gồm các tàu dự kiến tiến vào biển Ả Rập, cũng như các tàu chở dầu rỗng tiến vào vịnh Ba Tư để nạp lại hàng.

Các tàu di chuyển mỗi đêm thành hai đoàn riêng biệt trong các khung giờ vận hành cố định, được dẫn đường qua tuyến đường phía nam dưới sự bảo vệ của Mỹ. Các tiêm kích thuộc Không quân Mỹ cung cấp khả năng yểm trợ từ trên không để đánh chặn các tên lửa hành trình và máy bay không người lái từ phía Iran.

Các quan chức Mỹ khẳng định việc thiết lập hành lang này trở nên khả thi sau một chiến dịch kéo dài hai tuần của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nhắm vào các cơ sở radar ven biển và hệ thống giám sát hàng hải của Iran. Các đòn tập kích đã làm suy giảm đáng kể năng lực của Iran trong việc theo dõi lưu lượng tàu thuyền dọc theo rìa phía nam của eo biển.

Các giới chức Mỹ lưu ý rằng Iran hiện chủ yếu phụ thuộc vào một số ít đơn vị radar đã được sửa chữa cùng các tàu cao tốc của IRGC để giám sát dọc theo hải trình này. Năng lực giám sát bị suy giảm buộc các lực lượng Iran phải phóng máy bay không người lái và tên lửa hành trình phần lớn vào các khu vực di chuyển dự kiến thay vì các mục tiêu chính xác.

Hiện tại, mỗi ngày có khoảng 10 triệu thùng dầu, tương đương một nửa lượng dầu trước xung đột, được vận chuyển ra khỏi eo biển để đi vào thị trường năng lượng toàn cầu.

Iran trên thực tế đã đóng cửa eo biển Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra hồi cuối tháng 2. Tehran tuyên bố bắn bất cứ tàu nào qua eo biển mà không được sự cho phép của Iran.

Iran cũng đang thảo luận với nước láng giềng Oman về cơ chế lưu thông qua Hormuz hậu xung đột.

Iran muốn duy trì quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy chiến lược này và xem xét phương án thu phí đối với tàu thuyền qua đây. Trong khi đó, Mỹ kịch liệt phản đối kịch bản thu phí quá cảnh Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây khẳng định Mỹ đang kiểm soát Hormuz và eo biển này vẫn đang mở lưu thông.

"Eo biển đang mở cửa. Rất nhiều tàu thuyền đang đi qua đây”, ông Trump phát biểu hôm 19/8.

Ông nói thêm rằng giá dầu đang giảm trở lại: "Người ta từng nói về mức giá 350 USD/thùng, nhưng hôm nay nó chỉ còn khoảng 84 đến 85 USD”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Eo biển Hormuz sẽ không còn giữ vị thế quá quan trọng như trước kia nữa. Mọi người đã tìm thấy các giải pháp thay thế, số lượng các đường ống dẫn dầu đang xây dựng đã đạt mức kỷ lục. Chúng ta đang đưa ra ngoài một lượng dầu rất lớn”.