Nguy cơ đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được hóa giải (Ảnh: Specialeurasia).

Theo các nguồn tin thân cận với chính quyền Iran, Tehran đã đánh giá khả năng tấn công tài sản của Mỹ tại các quốc gia Đông Nam Âu như Bulgaria, nơi căn cứ không quân Bezmer gần đây đã được sử dụng để tiếp nhiên liệu cho máy bay Mỹ. Síp, với căn cứ không quân của Anh từng bị UAV tấn công hồi tháng 3, cũng nằm trong danh sách các mục tiêu tiềm năng.

Ngoài ra, lực lượng Iran cũng đã xem xét phương án tấn công các tuyến cáp quang ngầm dưới biển tại eo biển Hormuz nếu xung đột leo thang. Những lời đe dọa này cho thấy tâm thế cứng rắn tại Tehran, nơi nhiều quan chức tin rằng chiến tranh tái diễn chỉ là vấn đề thời gian.

Mở rộng phạm vi tấn công ra ngoài Trung Đông

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các chỉ huy quân sự Iran đã cảnh báo rằng trong bất kỳ cuộc xung đột toàn diện mới nào, Iran sẽ không chỉ giới hạn ở việc tấn công các tài sản quân sự, cơ sở năng lượng và hạ tầng của Mỹ tại Trung Đông, mà còn nhắm vào các mục tiêu ở xa hơn.

Tháng trước, IRGC đã đe dọa Anh, tuyên bố rằng "bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để phát động tấn công vào lãnh thổ Iran sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp".

Sidharth Kaushal, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia (RUSI) ở London, nhận định mối đe dọa từ tên lửa Iran đối với các mục tiêu ở châu Âu là "có thật nhưng ở mức hạn chế".

Iran có thể triển khai các loại tên lửa đạn đạo tầm trung như dòng Shahab để tấn công các tài sản của Mỹ ở miền Nam và Đông Nam châu Âu, nhưng sẽ gặp khó khăn trong việc gây thiệt hại ở khoảng cách xa hơn.

Iran tuyên bố nhiều “tên lửa đạn đạo” đã được phóng vào các mục tiêu của Mỹ ở Jordan trong cuộc tập kích ngày 28/7 (Video: Telegram).

Phản ứng phụ thuộc vào động thái của Washington

Các nguồn tin cho biết hành động trả đũa của Iran sẽ phụ thuộc vào các động thái từ phía Washington. Một nguồn tin tiết lộ chính quyền Iran đang chuẩn bị kế hoạch mở rộng xung đột nếu ông Trump thực hiện các lời đe dọa trước đó về việc tấn công cơ sở hạ tầng của Iran.

Một nguồn tin nội bộ khác khẳng định Iran sẽ không đặt ra "giới hạn" nào cho các biện pháp đáp trả nếu bị Mỹ tấn công. "Nếu Mỹ đi quá xa, Iran sẽ tự vệ bằng mọi giá, mở rộng phạm vi ra ngoài khu vực và tấn công cả châu Âu", người này nói.

Iran đã chứng tỏ khả năng tấn công các mục tiêu ở xa. Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến vào tháng 2, Washington cáo buộc Tehran phóng tên lửa nhắm vào Diego Garcia, một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương, cách đó khoảng 4.000km.

Vụ tấn công của Iran hồi tháng trước nhắm vào căn cứ Mỹ ở Jordan, khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng, được coi là cuộc tấn công tầm xa chính xác nhất mà nước Cộng hòa Hồi giáo này từng thực hiện, chứng minh năng lực tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn.

"Đây cũng là một thông điệp gửi tới châu Âu: họ có thể hứng chịu tên lửa, vì vậy cần biết mình nên đứng ở đâu trong cuộc chiến này", một nguồn tin Iran nhấn mạnh và khẳng định, "một sai lầm nghiêm trọng, chẳng hạn như tấn công cơ sở hạ tầng của chúng tôi, có thể khiến cuộc chiến lan rộng ra ngoài khu vực và chạm tới châu Âu".

Douglas Barrie, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhận định: "Những vụ tấn công nhắm vào Diego Garcia mà họ thực hiện trong năm nay cho thấy họ đã sở hữu các loại vũ khí có tầm bắn xa hơn 2.000km".

Ông Kaushal thuộc viện RUSI cho rằng, các loại tên lửa hạng nặng hơn có thể được triển khai, nhưng chúng sẽ phải mang đầu đạn nhẹ hơn để bay đủ xa, đồng nghĩa với mức độ thiệt hại gây ra sẽ không đáng kể.

Ông nhận định, "sẽ hiệu quả hơn nếu họ (Iran) hành động thông qua các lực lượng ủy nhiệm", bao gồm các nhóm vũ trang như dân quân Hồi giáo dòng Shia tại Iraq, Hezbollah ở Lebanon và lực lượng Houthi tại Yemen.