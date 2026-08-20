Iran dọa tung vũ khí mạnh hơn trong cuộc chiến với Mỹ

Các máy bay không người lái của Iran (Ảnh: Tasnim).

"Nếu một cuộc chiến khác bắt đầu, kho vũ khí chúng tôi sử dụng chắc chắn sẽ khác biệt so với trước đây. Sự khác biệt này có thể được thể hiện ở thế hệ đầu đạn, độ chính xác của hệ thống tấn công, tầm bắn của tên lửa hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác”, người phát ngôn IRGC, Thiếu tướng Hossein Mohebbi, ngày 20/8 tuyên bố.

Ông Mohebbi cho biết sức tàn phá của các đầu đạn được trang bị trên tên lửa của IRGC lớn hơn nhiều so với những loại từng được sử dụng trong các cuộc chiến trước đó.

Ông nói thêm, Iran đang đạt được những tiến bộ liên tục trong mọi lĩnh vực vũ khí quân sự, sản xuất ra các loại vũ khí có độ chính xác cao hơn, sức tàn phá lớn hơn và công nghệ tiên tiến hơn.

Người phát ngôn IRGC nhắc lại rằng Iran chưa bao giờ dừng việc sản xuất và phát triển vũ khí. Ông khẳng định: "Chúng tôi đang tiến bộ từng ngày, bất kỳ kịch bản nào trong lĩnh vực này cũng đều có thể xảy ra”.

Trước đó vào tháng 7, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu tướng Majid Ibn Reza, cho biết các dây chuyền sản xuất đang hoạt động tích cực hơn so với trước đây, nhấn mạnh quyết tâm của Iran trong việc định hình tương lai phòng thủ.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần 6 tháng, song chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các cuộc đàm phán hòa bình tiếp tục bế tắc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/8 tuyên bố tiến hành “chiến tranh kinh tế” với Iran. Ông cảnh báo, bất kỳ quốc gia nào có các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ cung cấp sự hỗ trợ sống còn cho Iran sẽ phải gánh chịu những hậu quả kinh tế to lớn.

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ chỉ nhằm "đánh lạc hướng", đồng thời khẳng định bước đi này "sẽ chỉ mang lại thêm thất bại”.

Trung Quốc cũng chỉ trích mạnh mẽ biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran.Theo Bắc Kinh, việc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt sẽ không giúp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

"Việc áp đặt trừng phạt và gây áp lực không giúp ích cho việc giải quyết vấn đề. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan áp dụng các biện pháp có trách nhiệm và giải quyết các vấn đề thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani tuyên bố, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz phải được khôi phục về trạng thái trước xung đột, đồng thời không bên nào tham gia xung đột được phép "đe dọa" bên còn lại.

"Hậu quả của cuộc chiến này là rất nghiêm trọng, không chỉ đối với khu vực Vùng Vịnh mà còn ở những nơi khác trên thế giới. Chúng ta cần đưa tình hình trở lại như trước đây. Chúng tôi lên án bất kỳ mối đe dọa nào liên quan đến vấn đề này cũng như bất kỳ trở ngại nào phát sinh", ông Jassim Al Thani nhấn mạnh.