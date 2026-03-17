Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến đến Trung Đông

Tàu USS Tripoli của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Dữ liệu theo dõi hàng hải công bố hôm 17/3 cho thấy một tàu chiến của Hải quân Mỹ, được cho là đang chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến và thủy thủ tới Trung Đông, đang tiến gần eo biển Malacca ngoài khơi Singapore khi di chuyển đến khu vực này.

Theo dữ liệu theo dõi AIS, tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli đang tiến gần Singapore, ở rìa tây nam Biển Đông, vào sáng 17/3.

Các tàu Hải quân Mỹ thường di chuyển với bộ phát tín hiệu AIS bị tắt. Tuy nhiên, việc hiển thị vị trí của chúng khi đi qua những khu vực có mật độ giao thông hàng hải dày đặc, như vùng biển quanh Singapore, giúp đảm bảo hoạt động an toàn hơn.

Theo nguồn tin từ các quan chức, tàu Tripoli được cho là đang chở lực lượng thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU) số 31 đóng tại Okinawa - một lực lượng phản ứng nhanh gồm khoảng 2.200 người - sau khi Lầu Năm Góc ra lệnh triển khai đơn vị này.

Các quan chức cho biết đơn vị này được điều tới Trung Đông, nhưng không tiết lộ chính xác địa điểm triển khai hay nhiệm vụ cụ thể.

Một MEU bao gồm 4 thành phần: chỉ huy, tác chiến trên bộ, tác chiến trên không và hậu cần. Các MEU thường được triển khai cho các nhiệm vụ như sơ tán và các chiến dịch đổ bộ yêu cầu di chuyển từ tàu vào bờ, như các cuộc đột kích và tấn công. MEU cũng có các thành phần chiến đấu trên bộ và trên không, và một số đơn vị được huấn luyện cho các chiến dịch đặc biệt.

Trang Marinetraffic đã hiển thị lộ trình của một “tàu chiến Mỹ không xác định” rời Okinawa ngày 11/3, đi qua Biển Đông và tiến gần Singapore vào sáng 17/3.

Đồn trú tại Sasebo, Nhật Bản, tàu Tripoli có lượng giãn nước khoảng 45.000 tấn, về cơ bản là một tàu sân bay cỡ nhỏ, mang theo tiêm kích tàng hình F-35 và máy bay vận tải MV-22 Osprey, cũng như các phương tiện đổ bộ để đưa quân lên bờ.

Đây là tàu chủ lực trong một đơn vị sẵn sàng đổ bộ, thường bao gồm các tàu đổ bộ vận tải USS New Orleans và USS San Diego.

Trước đó, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, khoảng 2.500 binh sĩ thuộc Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 của Mỹ cùng với tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đã được lệnh tới Trung Đông.

Các Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến có khả năng tiến hành đổ bộ từ biển, nhưng họ cũng chuyên tăng cường an ninh cho các đại sứ quán, sơ tán dân thường và hỗ trợ cứu trợ thảm họa. Việc triển khai này không nhất thiết cho thấy một chiến dịch bộ binh sắp xảy ra hoặc sẽ diễn ra.

Hải quân Mỹ có 12 tàu chiến hoạt động tại Biển Ả rập, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 8 tàu khu trục. Nếu tàu USS Tripoli gia nhập đội tàu này, đây sẽ là tàu lớn thứ hai trong khu vực.

Mặc dù tổng số binh sĩ Mỹ trên bộ tại Trung Đông chưa rõ ràng, riêng căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, một trong những căn cứ lớn nhất khu vực, thường có khoảng 8.000 binh sĩ Mỹ.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông trong bối cảnh căng căng thẳng leo thang với Iran. Chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel vào Iran đã kéo dài 2 tuần và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.