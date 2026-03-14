Mỹ đưa thêm lực lượng tới Trung Đông, cảnh báo sắp đánh rất mạnh vào Iran

Lính thủy đánh bộ của Mỹ (Ảnh minh họa: US Navy).

Báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 13/3 dẫn lời 3 quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã phê chuẩn yêu cầu của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ về việc triển khai một phần nhóm sẵn sàng đổ bộ cùng đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến (MEU) đến Trung Đông.

Theo các quan chức, lực lượng này thường bao gồm nhiều tàu chiến cùng khoảng 5.000 lính thủy quân lục chiến và thủy thủ.

Theo WSJ, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) đang đóng tại Nhật Bản cùng lực lượng thủy quân lục chiến đi kèm đang trên đường tới Trung Đông. Các quan chức cho biết lính thủy đánh bộ Mỹ đã có mặt tại khu vực này để hỗ trợ chiến dịch liên quan đến Iran.

Hiện vẫn chưa rõ MEU sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ gì hoặc sẽ được triển khai chính xác ở đâu.

Theo một số nguồn tin, các đơn vị này từ trước tới nay thường được dùng cho các nhiệm vụ như sơ tán quy mô lớn và các chiến dịch đổ bộ từ tàu vào bờ, bao gồm các cuộc đột kích và tấn công. Lực lượng này cũng có thành phần tác chiến mặt đất và không quân, và một số đơn vị được huấn luyện cho các nhiệm vụ đặc biệt.

Một nguồn tin nói với Axios rằng sự hiện diện của lực lượng đó sẽ mang lại cho các chỉ huy Mỹ nhiều lựa chọn hơn để đối phó với các tình huống khẩn cấp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông nhiều lần từ chối loại trừ khả năng triển khai bộ binh Mỹ trên lãnh thổ Iran.

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 13/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có kế hoạch tiến hành những đợt tấn công rất mạnh nhằm vào Iran trong tuần tới.

“Chúng tôi đã gây thiệt hại cho họ nặng nề đến mức sẽ phải mất nhiều năm họ mới có thể tái thiết. Và trong tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục đánh họ rất mạnh”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết.

“Chúng tôi sẽ làm điều đó nếu cần… Nhưng hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra”, ông Trump cho biết.

Ông nói Mỹ sẽ kết thúc chiến dịch quân sự chống lại Iran khi trực giác cảm thấy đã đến lúc.

Ông cũng cho rằng giá dầu và các hàng hóa khác sẽ bắt đầu giảm ngay sau khi chiến dịch kết thúc, và điều đó sẽ xảy ra trong thời gian tới.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, tấn công nhiều thành phố lớn, bao gồm Tehran. Nhà Trắng viện dẫn lý do cho cuộc tấn công bằng việc cho rằng các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân đến từ Tehran.

Chiến dịch tấn công khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng một số nhân vật chủ chốt khác của Iran thiệt mạng.

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Israel và các cơ sở quân sự, ngoại giao của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Ả rập Xê út.