Cháy trên tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ gần Iran

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

"Hai thủy thủ đang được điều trị y tế vì những vết thương không đe dọa đến tính mạng và đang trong tình trạng ổn định”, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ thông báo hôm 12/3.

Hải quân Mỹ cho biết vụ cháy trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford bắt nguồn "từ khu giặt là chính của tàu", "không liên quan đến chiến đấu và đã được khống chế”.

Hải quân Mỹ xác nhận tàu USS Gerald R. Ford đang ở Biển Đỏ để tham gia chiến dịch tập kích Iran.

"Không có thiệt hại nào đối với hệ thống động cơ đẩy của tàu, và tàu sân bay vẫn hoạt động bình thường", tuyên bố nêu rõ.

Sự cố ở khu giặt là không phải là sự cố đầu tiên trên tàu sân bay mới nhất và lớn nhất của Hải quân Mỹ. Trước đó, tàu sân bay trị giá 13 tỷ USD và thủy thủ đoàn khoảng 4.500 người từng gặp sự cố.

Tàu được lệnh đến Trung Đông ngay sau một nhiệm vụ kéo dài nhiều tháng ở vùng biển Caribe, đỉnh điểm là chiến dịch hồi tháng 1 của lực lượng Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Theo thông tin của truyền thông Mỹ, nhà vệ sinh trên tàu USS Gerald R. Ford đã gặp phải nhiều sự cố và tắc nghẽn do thủy thủ sử dụng sai cách.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đã được triển khai ở Trung Đông, gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang ở Biển Ả rập và tàu USS Gerald R Ford ở Biển Đỏ sau khi đi qua kênh đào Suez.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn đang được triển khai tại Biển Ả rập, nơi nó tham gia hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra.

Iran nhiều lần đe dọa tấn công các tàu đi qua eo biển Hormuz và một số tàu chở dầu đã bị tấn công trong khu vực.

Iran tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đang chờ hạm đội hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz giữa lúc căng thẳng leo thang.

“Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Iran đang chờ hạm đội hải quân Mỹ ở khu vực eo biển Hormuz và đang chờ tàu sân bay Gerald Ford”, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini, tuyên bố hôm 10/3.

Cảnh báo của quan chức Iran dường như để đáp trả tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc bảo vệ eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ và hàng hải quan trọng trên toàn cầu.

Tổng thống Trump nói rằng eo biển Hormuz “sẽ vẫn an toàn”, đồng thời cảnh báo “cái giá phải trả sẽ không thể tính toán được” đối với Iran nếu nước này cố gắng tấn công bất kỳ tàu nào.

Ông Trump từng tuyên bố chính quyền Mỹ đang “nghĩ đến” việc tiếp quản eo biển Hormuz, đồng thời để ngỏ khả năng hải quân sẽ hộ tống các tàu chở dầu “nếu cần thiết”.

Chính phủ Mỹ cũng đang thảo luận về phương án đóng vai trò như một bên bảo đảm để các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển một cách an toàn. Quyết định này được giải thích là nhằm kiềm chế nguy cơ tăng giá năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông.