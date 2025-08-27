Tập đoàn năng lượng Mỹ đang đàm phán để quay trở lại Nga?

Nhà máy lọc dầu ExxonMobil ở Notre-Dame-de-Gravenchon, tây bắc Pháp năm 2016 (Ảnh: AFP).

Báo Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết “gã khổng lồ” ExxonMobil đang cân nhắc khả năng quay trở lại Nga. Tập đoàn năng lượng Mỹ đã rút khỏi Nga cùng với nhiều doanh nghiệp phương Tây khác sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép ExxonMobil lấy lại cổ phần tại mỏ dầu khí Sakhalin-1 ở vùng Viễn Đông của Nga. Sắc lệnh, trong đó nêu rõ các quy tắc cho phép các công ty nước ngoài quay trở lại Nga, được công bố trùng thời điểm diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Cả hai bên đều mô tả hội nghị thượng đỉnh ở Alaska là một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình giữa Nga và Ukraine. Hai bên cũng đã thảo luận về tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Moscow và Washington.

Các giám đốc điều hành cấp cao của ExxonMobil được cho là đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật với Rosneft, công ty năng lượng nhà nước lớn nhất của Nga, để thảo luận về khả năng tham gia trở lại dự án Sakhalin nếu cả hai chính phủ chấp thuận dự án này như một phần của thỏa thuận hòa bình lớn hơn giữa Ukraine.

Theo các nguồn tin, Phó Chủ tịch cấp cao của ExxonMobil Neil Chapman đã gặp Tổng giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin, người đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, tại thủ đô Doha của Qatar.

Tuy nhiên, Wall Street Journal cho biết khả năng ExxonMobil quay trở lại Nga vẫn chưa chắc chắn và phụ thuộc một phần vào việc liệu Tổng thống Trump có thể làm trung gian cho một giải pháp giải quyết cuộc xung đột Ukraine, hoặc tăng áp lực trừng phạt lên Moscow nếu chiến sự vẫn tiếp diễn.

Các nguồn tin nhận định khả năng ExxonMobil quay trở lại Sakhalin-1 có thể sẽ phụ thuộc vào các điều khoản do chính phủ Nga đưa ra.

Theo các nguồn tin, tập đoàn năng lượng Mỹ chủ yếu tìm cách thu hồi các khoản thiệt hại tài chính mà họ phải gánh chịu sau khi rút khỏi dự án vào năm 2022. Trong khi đó, Rosneft được cho là sẵn sàng khôi phục lại sự tham gia của ExxonMobil, đồng thời coi vốn, công nghệ và chuyên môn quản lý của công ty Mỹ là những tài sản tiềm năng cho dự án.

Sau khi ExxonMobil rút khỏi dự án dầu khí Sakhalin-1, 30% cổ phần của tập đoàn đã được chuyển giao cho Sakhalinmorneftegaz-Shelf, một công ty con của Rosneft. Tập đoàn Nhật Bản Sodeco vẫn nắm giữ 30% cổ phần bất chấp áp lực quốc tế, trong khi ONGC Videsh thuộc sở hữu của Ấn Độ vẫn nắm giữ 20% cổ phần.