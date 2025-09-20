Taliban phản hồi khi Mỹ muốn lấy lại căn cứ trên lãnh thổ Afghanistan

Taliban kiểm soát căn cứ Bagram từ năm 2021 sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan (Ảnh: AFP).

Taliban tuyên bố sẽ không từ bỏ căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/9 nói rằng Washington có kế hoạch tái kiểm soát nơi này.

Mỹ đã từ bỏ Bagram ngay trước khi Taliban tiếp quản đất nước vào năm 2021.

Căn cứ này, cách Kabul khoảng 65km, là căn cứ lớn nhất của Afghanistan. Nó từng là điểm tựa chính cho các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu trong suốt hai thập niên, kể từ khi Mỹ mở chiến dịch quân sự ở Afghanistan vào năm 2001 sau vụ khủng bố 11/9.

Phát biểu trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh, ông Trump cho biết ông muốn lấy lại căn cứ vì nó có vị trí chiến lược gần Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ của Taliban, Mufti Abdul Mateen Qaneh, nói với The Telegraph rằng phát biểu của ông Trump là “xa rời sự thật".

Ông bác bỏ việc trao lại quyền kiểm soát căn cứ cho lực lượng Mỹ và nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không bao giờ giao Bagram cho bất kỳ ai. Những phát biểu đó là vô căn cứ".

Ông Zakir Jalal, quan chức Bộ Ngoại giao Taliban, cũng cho rằng Afghanistan và Mỹ cần đối thoại với nhau, nhưng “không phải để Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự ở bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Afghanistan”. Ông nói thêm, hai nước có thể xây dựng quan hệ kinh tế và chính trị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung.

Vị trí của căn cứ (Ảnh: Telegraph).

Trong hai thập niên hiện diện quân sự ở Afghanistan, Mỹ đã biến Bagram thành một tổ hợp khổng lồ, có thể chứa hàng chục nghìn binh sĩ, nhà hàng và trung tâm mua sắm. Các tiêm kích, UAV và máy bay vận tải hoạt động suốt ngày đêm từ hai đường băng của căn cứ.

Lầu Năm Góc đã bỏ căn cứ trong cuộc rút lui vội vã khỏi Afghanistan ngay sau khi Taliban mở chiến dịch giành lại quyền lực năm 2021. Việc mất Bagram được xem là tổn thất cả về chiến lược lẫn tinh thần với Mỹ.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích việc Mỹ để mất quyền kiểm soát căn cứ này kể từ khi trở lại cầm quyền mùa hè năm ngoái.

Người phát ngôn Qaneh khẳng định chính sách đối ngoại của Taliban dựa trên “quan hệ cân bằng với các nước phương Tây, phương Đông và trong khu vực, chúng tôi không tìm kiếm xung đột với bất kỳ ai".

Ông cho biết Taliban đã đạt được nhiều thành công trong chính sách nội bộ và không cần sự can thiệp từ bên ngoài. Một ví dụ rõ ràng, theo ông, là cuộc chiến chống ma túy. “Trong khi chính quyền trước nhận được những khoản tiền khổng lồ dưới danh nghĩa chống ma túy, thì Afghanistan dưới sự lãnh đạo của chúng tôi đang tiến tới loại bỏ ma túy và nạn buôn lậu, đưa đất nước đến gần mức không còn", ông khẳng định.

Hồi đầu năm nay, Taliban từng phát tín hiệu sẵn sàng cải thiện quan hệ với chính quyền Mỹ. Sher Mohammad Abbas Stanikzai, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Taliban, mô tả ông Trump hồi tháng 2 là “quyết đoán và dũng cảm” và kêu gọi xây dựng quan hệ “hữu nghị” với Washington.

“Afghanistan, lãnh địa của Tiểu vương quốc Hồi giáo, luôn rộng mở. Nếu họ muốn làm bạn, chúng tôi sẽ bắt tay và làm bạn", ông nói.