Taliban kiểm soát 65% lãnh thổ Afghanistan, Mỹ nói Afghanistan phải tự lo

Dân trí Trong bối cảnh Taliban giành quyền kiểm soát hàng loạt thành phố chiến lược của Afghanistan những ngày qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng, Afghanistan phải tự đấu tranh để bảo vệ đất nước.

Khung cảnh hoang tàn ở thành phố Kunduz, miền bắc Afghanistan sau các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và Taliban ngày 8/8 (Ảnh: AP).

Taliban kiểm soát 65% lãnh thổ Afghanistan

Reuters cho biết, hôm 10/8, lực lượng Taliban tiếp tục giành kiểm soát thành phố Pul-e-Khumri, thủ phủ tỉnh Baghlan của Afghanistan, buộc lực lượng an ninh Afghanistan phải rút về sa mạc Kelagi, nơi có một căn cứ quân sự lớn của nước này. Như vậy, Pul-e-Khumri là thủ phủ thứ 7 ở Afghanistan rơi vào tầm kiểm soát của Taliban trong đợt tấn công chưa đầy một tuần. Taliban được cho là đang tiến công về phía bắc và cùng dọc biên giới, bắc, tây và nam Afghanistan trước khi áp sát thủ đô Kabul.

Một quan chức giấu tên của Liên minh châu Âu (EU) hôm qua cho biết: "Hiện tại, Taliban đã kiểm soát khoảng 65% lãnh thổ của Afghanistan. Năng lực của quân đội Afghanistan đã suy giảm nghiêm trọng do các lực lượng quân sự phương Tây rời đi".

Theo quan chức này, lực lượng đặc nhiệm gồm khoảng 75.000 người của Afghanistan đang chiến đấu với Taliban. Đây là lực lượng có năng lực chiến đấu cao nhất của Afghanistan trong tổng số khoảng 180.000 binh sĩ đang trong biên chế của lực lượng vũ trang Afghanistan.

Taliban đã giành quyền kiểm soát phần lớn Afghanistan (Đồ họa: Al Jazeera).

Không quân Afghanistan cũng thường xuyên không thể hỗ trợ các chiến dịch đặc biệt do các vấn đề về hậu cần. Trong khi đó, Taliban có chiều gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào những căn cứ quân sự ở Afghanistan khi phương Tây bắt đầu rút dần lực lượng khỏi đây.

Afghanistan phải tự chiến đấu để bảo vệ đất nước

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo hôm qua ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông không hối tiếc về quyết định rút quân khỏi Afghanistan, chấm dứt chiến dịch quân sự ở nước ngoài lâu nhất từ trước đến nay của Mỹ.

"Hãy nhìn xem, chúng ta đã đổ hàng nghìn tỷ USD hơn 20 năm qua, chúng ta đã huấn luyện và trang bị vũ khí hiện đại cho hơn 300.000 binh sĩ Afghanistan", ông Biden nói. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh: "Lãnh đạo Afghanistan cần hợp sức lại. Họ phải tự chiến đấu để bảo vệ đất nước".

Tổng thống Biden đã chỉ thị rút hoàn toàn gần 3.000 binh sĩ của Mỹ tại Afghanistan trong tháng 8 này. Lầu Năm Góc đã gần hoàn tất rút quân và thiết bị, sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Afghanistan dự kiến kết thúc trước ngày 31/8. Cùng với Mỹ, các đồng minh phương Tây cũng bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan.

Bình luận về tình hình ở Afghanistan hiện nay, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng tình hình an ninh "đang đi chệch hướng", song Mỹ tin tưởng lực lượng an ninh Afghanistan đủ năng lực để chống lại Taliban. "Đây là các lực lượng quân sự của họ, đây là thủ phủ các tỉnh, người dân của họ, họ phải bảo vệ và điều này thực sự phụ thuộc vào giới lãnh đạo Afghanistan, liệu họ có sẵn sàng thể hiện mình vào thời khắc đặc biệt này", ông Kirby nói. Khi được hỏi quân đội Mỹ có thể làm gì nếu lực lượng an ninh Afghanistan không thể chiến đấu lại Taliban, ông cho biết: "Tôi không gì nhiều".

Mỹ và các nước đã kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công ở Afghanistan, kêu gọi các bên hòa đàm để tránh thiệt hại cho dân thường.

