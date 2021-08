Taliban lý giải nguyên nhân yêu cầu phụ nữ Afghanistan không ra khỏi nhà

Dân trí Đại diện Taliban đã lên tiếng giải thích về lý do họ khuyến cáo phụ nữ Afghanistan không ra khỏi nhà vào thời điểm hiện nay, sau hơn một tuần nhóm này lên cầm quyền.

Trong thời điểm Taliban nắm quyền điều hành Afghanistan 20 năm trước, phụ nữ nước này buộc phải tuân thủ nhiều quy định cực đoan và cứng rắn (Ảnh: Reuters).

Khi Taliban cầm quyền từ năm 1996-2001, phụ nữ Afghanistan gần như không được phép tự do rời khỏi nhà, ngoại trừ một số điều kiện nhất định. Những người làm trái quy định này có thể bị trừng phạt, đánh đập, thậm chí bị hành hình.

Sau khi Taliban trở lại nắm quyền hôm 15/8, họ tuyên bố rằng nhóm vũ trang này sẽ rất khác. Phụ nữ sẽ được phép đi làm, trẻ em gái được tới trường trong khuôn khổ luật Hồi giáo Sharia.

Tuy nhiên, ngày 24/8, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid khuyến cáo, phụ nữ Afghanistan nên ở nhà, ít nhất là vào lúc này. Ông Mujahid nhấn mạnh đây chỉ là chính sách "tạm thời" nhằm bảo vệ sự an toàn của họ vì một số tay súng của lực lượng "chưa được huấn luyện để không làm tổn thương" đến những phụ nữ đi ra đường.

"Chúng tôi lo ngại về lực lượng của chúng tôi - những người còn mới và chưa được huấn luyện thực sự tốt - có thể đối xử không tốt với phụ nữ. Chúng tôi không muốn lực lượng của chúng tôi gây hại hay quấy rối phụ nữ", ông Mujahid lý giải.

Ông Mujahid nói rằng phụ nữ nên ở nhà "cho đến khi chúng tôi ban hành quy trình mới", và "lương của phụ nữ sẽ được trả tại nhà".

Trước đó, Ahmadullah Waseq, phó lãnh đạo cơ quan các vấn đề văn hóa của Taliban nói rằng, nhóm vũ trang này "không có vấn đề gì với phụ nữ đi làm", miễn là họ mang khăn trùm đầu.

Mặt khác, ông Waseq cũng nhấn mạnh rằng: "Bây giờ, chúng tôi yêu cầu họ ở nhà cho tới khi tình hình trở nên bình thường. Lúc này Afghanistan đang trong trạng thái quân sự".

Hơn 20 năm trước, Taliban có quy định cấm phụ nữ làm việc bên ngoài nhà, hoặc rời nhà mà không có người đàn ông giám hộ đi kèm. Họ không được đi học và phải mặc trang phục trùm kín cả người gọi là "burqa".

Bà Heather Barr, tới từ tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), cho biết trong lần điều hành đất nước hơn 20 năm trước, Taliban cũng từng đưa ra những giải thích tương tự khi công bố các lệnh hạn chế quyền lợi của phụ nữ.

"Cách lý giải là an ninh Afghanistan chưa tốt và Taliban sẽ chờ an ninh tốt hơn và phụ nữ sẽ có tự do hơn. Tuy nhiên, trong từng đó năm Taliban nắm quyền, viễn cảnh đó chưa bao giờ xuất hiện", bà Barr nói.

Đức Hoàng

Theo New York Times