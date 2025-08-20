Afghanistan: Xe khách bốc cháy sau tai nạn với xe bồn, 78 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh: AFP).

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Guzara, tỉnh Herat vào tối 19/8 khi một chiếc xe buýt chở khách va chạm với một xe máy và một xe bồn chở nhiên liệu, gây ra một vụ nổ lớn, các quan chức và nhân chứng cho biết.

Thống kê ban đầu tại hiện trường cho biết, 76 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này. Tuy nhiên, sau đó 2 trong số 3 người sống sót đã tử vong do vết thương quá nặng, các quan chức cho biết.

"Hai người bị thương trong vụ việc đêm qua đã tử vong do thương tích nghiêm trọng, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 78 người", một tuyên bố của Sở thông tin tỉnh Herat cho biết, dẫn lời đại diện của bệnh viện quân y tiếp nhận các nạn nhân.

Theo hãng thông tấn Bakhtar, đây là một trong những vụ tai nạn gây tổn thất nhân mạng nhiều nhất ở Afghanistan những năm gần đây.

Theo phát ngôn viên quân đội Mujeebullah Ansar, có 17 trẻ em trong số những người thiệt mạng, mặc dù một nguồn tin cảnh sát tỉnh cho biết con số này là 19.

Nhiều thi thể "không thể nhận dạng", Mohammad Janan Moqadas, bác sĩ trưởng tại bệnh viện quân y, cho biết.

"Lửa cháy dữ dội... Có rất nhiều tiếng la hét, nhưng chúng tôi thậm chí không thể tiếp cận trong vòng 50 mét để cứu bất kỳ ai", nhân chứng Akbar Tawakoli, 34 tuổi, nói với AFP.

"Tôi rất đau buồn khi hầu hết hành khách trên xe buýt là trẻ em và phụ nữ", một nhân chứng khác, anh Abdullah, 25 tuổi, nói với AFP.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Herat, Mohammad Yousuf Saeedi cho biết, chiếc xe buýt chở những người Afghanistan từ Iran vừa trở về thủ đô Kabul.

Chính quyền trung ương Taliban đã kêu gọi một cuộc điều tra về vụ tai nạn.

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự mất mát của nhiều người Afghanistan và những thiệt hại nặng nề trong vụ va chạm xe buýt bi thảm và vụ cháy sau đó ở tỉnh Herat đêm qua", chính quyền Taliban cho biết trong một tuyên bố.

Theo cơ quan di trú của Liên hợp quốc, ít nhất 1,5 triệu người Afghanistan đã hồi hương từ Iran và Pakistan từ đầu năm nay. Hai quốc gia này đều tìm cách buộc người di cư phải rời đi sau nhiều thập kỷ tiếp nhận họ.