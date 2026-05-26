EU lên tiếng sau khi Nga dọa tấn công cơ quan đầu não của Ukraine

Nga tập kích vào Kiev hồi tháng 4 (Ảnh: Kyiv Independent).

Người phát ngôn về đối ngoại của Ủy ban châu Âu Anitta Hipper ngày 26/5 cho biết, EU đã triệu tập Đại biện lâm thời Nga sau cuộc tấn công mới đây của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine, cùng những lời đe dọa mới từ phía Moscow về các cuộc không kích "mang tính hệ thống" tiếp theo.

"Chúng tôi vừa triệu tập Đại biện lâm thời Nga và chuyển tải thông điệp của chúng tôi rằng điều này là không thể chấp nhận được”, bà nói.

Bà Hipper khẳng định EU sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cho Ukraine, quốc gia đang "cần phòng không và hỗ trợ tài chính hơn nữa". "Trong những ngày tới, chúng tôi cũng sẽ có một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Cộng hòa Síp, nơi chúng tôi sẽ cùng đại diện cấp cao thảo luận một lần nữa về việc gia tăng sức ép với Nga", bà cho biết thêm.

Bình luận về những cảnh báo gần đây từ Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến các cuộc tấn công mang tính hệ thống vào Kiev và lời kêu gọi các nước phương Tây rút cơ quan đại diện ngoại giao, bà Hipper khẳng định: “EU vẫn duy trì sự hiện diện và các hoạt động của mình tại Kiev”.

Hôm 23/5, Nga đã tập kích quy mô lớn vào Kiev bằng 600 máy bay không người lái (UAV) và 90 tên lửa, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mà Moscow từng tuyên bố là "không hệ thống nào có thể đánh chặn".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tập kích của Ukraine vào một ký túc xá ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk - lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Nga coi diễn biến đó là "giọt nước tràn ly" và cảnh báo sẽ tiến hành các “cuộc tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ thời điểm này.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý chiến dịch cũng sẽ nhắm mục tiêu vào "các trung tâm ra quyết định và các sở chỉ huy” của Ukraine, các mục tiêu bị nhắm đến nằm rải rác trên khắp Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối giải thích rõ liệu các “cuộc tấn công mang tính hệ thống” có đồng nghĩa với việc tấn công sẽ diễn ra hàng ngày hay theo những khoảng thời gian nhất định hay không.

“Mang tính hệ thống không hàm ý bất kỳ tần suất cụ thể nào. Nó không có nghĩa là đều đặn. Trên thực tế, Bộ Ngoại giao đã trình bày tất cả những điều đó một cách rõ ràng trong tuyên bố của mình”, ông nói.

Ông cũng cho biết, Điện Kremlin hiện vẫn chưa biết về phản ứng của Mỹ đối với lời cảnh báo của Nga.

“Chúng tôi chưa có bất kỳ thông tin nào về điều đó vào thời điểm này. Chúng tôi đã nghe thấy một số tuyên bố từ các quan chức ở các thủ đô châu Âu và các đại diện của EU tại Kiev. Ưu tiên của chúng tôi ở đây là lời cảnh báo mà chúng tôi đã gửi đi'”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, trả lời phóng viên khi ở thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói Washington vẫn sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

“Mỗi khi chứng kiến ​​những cuộc tấn công lớn từ phía này hay phía kia, đó là lời nhắc nhở về lý do tại sao đây là một cuộc chiến khủng khiếp, kéo dài hơn cả Thế chiến thứ hai, và cần phải chấm dứt”, nhà ngoại giao Mỹ cho biết.