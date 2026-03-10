Chiến sự Ukraine đang có nhiều diễn biến mới trong bối cảnh xung đột Trung Đông nóng bỏng (Ảnh minh họa: Skynews).

Tướng Syrsky: Ukraine tiếp tục phản công ở phía Nam

Ngày 9/3, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky, cho biết, quân đội Ukraine (AFU) đang tiếp tục một "cuộc phản công" trên chiến tuyến phía Nam.

Những bình luận này được đưa ra vài tuần sau khi các cuộc phản công của AFU ở phía đông các tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk được báo cáo lần đầu tiên.

Theo Tướng Syrsky, chỉ riêng một nhóm tấn công chính của Lực lượng đổ bộ đường không đã giành lại quyền kiểm soát 285,6km2.

"Lần đầu tiên kể từ năm 2024, khi chúng ta tiến hành chiến dịch tấn công Kursk, quân đội của chúng ta đã giành lại quyền kiểm soát một khu vực đất đai của Ukraine lớn hơn trong một tháng so với khu vực mà đối phương chiếm được trong cùng thời gian đó", Tướng Syrsky viết.

Hôm 8/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng, lực lượng Kiev đã giành lại được tổng cộng 435km2 trong các cuộc phản công dọc theo chiến tuyến phía Nam.

"Ở miền Nam đất nước chúng ta, trong hơn một tháng rưỡi qua, (lực lượng Kiev) đã thực hiện một số hành động quan trọng về phòng thủ và trong một số trận tấn công", Tổng thống Ukraine nói.

Mục tiêu của Nga ở Ukraine không thay đổi

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn trên lãnh thổ Nga bằng hàng trăm UAV. Phía Nga đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Mục tiêu của quân đội Nga (RFAF) ở Ukraine vẫn không thay đổi. Các hoạt động tấn công chủ yếu diễn ra ở 2 tỉnh Zaporizhia và Donetsk. Một số hoạt động lẻ tẻ vẫn tiếp tục được quan sát dọc theo biên giới. Bên cạnh đó, hệ thống phòng thủ của lực lượng Kiev ở Holubivka (vùng Lugansk) sụp đổ.

Quân đội Nga đã giành được thêm một ngôi làng ở vùng Lugansk, tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Nga phá hủy phòng tuyến Ukraine ở phía đông Sloviansk

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang chiến đấu giành các điểm cao chiến lược phía đông Sloviansk (Slavyansk).

Cụ thể, mặc dù trọng tâm chính là Zaporizzhia, Konstantinovka và Liman, nhưng các sự kiện quan trọng cũng đang diễn ra ở Sloviansk. Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 3 RFAF đang làm sụp đổ các tuyến phòng thủ của Ukraine ở bờ đông kênh Seversky Donets-Donbas.

Lực lượng Kiev không thể ổn định tình hình, ngay cả với mạng lưới công sự dã chiến lâu đời kiểm soát khu vực xung quanh. Các đơn vị xung kích Moscow đã chiếm được 2 làng Nikiforovka và Fedorovka Vtoraya, đồng thời đánh bật đối phương khỏi một số vị trí trong những khu rừng ở phía tây. Hơi chếch về phía bắc, AFU đang hoàn thiện việc củng cố hệ thống phòng thủ tại Kaleniki và Krivaya Luka.

Nhiệm vụ của lực lượng Moscow là đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi bờ đông Seversky Donets-Donbas và chiếm làng Rai-Aleksandrivka. Ngôi làng này và những ngọn đồi xung quanh cung cấp cho UAV FPV của Nga cơ hội tập kích các thiết bị và hệ thống hỗ trợ hậu cần của Ukraine tại Sloviansk và Kramatorsk.

Hai thành phố này có nhiều căn cứ sửa chữa, kho tàng, sở chỉ huy và các cơ sở khác hỗ trợ hoạt động chiến đấu của lực lượng Kiev tại những khu vực tác chiến lân cận.

Do đó, việc RFAF kiểm soát bờ đông kênh đào là "tấm vé" đến "bãi săn" giàu có nhất cho UAV của họ. Hơn nữa, một lợi ích thứ cấp cho quân đội Nga là cơ hội giành quyền kiểm soát hỏa lực đối với các khu định cư khác nằm ở vùng đất thấp so với dãy đồi đang diễn ra giao tranh.

Mặc dù trên thực tế, Ukraine cần phải từ bỏ việc phòng thủ các tuyến trên bờ đông kênh đào để giải phóng một số lực lượng cho việc tái triển khai đến những khu vực lân cận, nhưng họ sẽ không làm vậy. Lý do là AFU đơn giản không thể để mất các công sự trên những ngọn đồi mà họ đã nắm giữ từ lâu.

Việc từ bỏ các khu vực được chuẩn bị để phòng thủ là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với truyền thông Ukraine. Lo ngại gây tổn hại đến hình ảnh truyền thông, Tướng Syrsky rất có thể sẽ ra lệnh cầm cự đến cùng.

Nhưng ngay khi lực lượng Kiev mất quyền kiểm soát các ngọn đồi gần Rai-Aleksandrivka, mọi chuyện sẽ kết thúc đối với họ. Và rất có thể quân đội Ukraine sẽ từ bỏ ý định bảo vệ Mykolaivka và các làng mạc lân cận khác và rút lui về phía sau chướng ngại nước.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên trục Seversk - Sloviansk ngày 9/3. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, chiếm được một số vị trí mới (Ảnh: Readovka).

Dọc theo chướng ngại này, giống như trong các trận chiến phía nam Chasov Yar năm 2024, Bộ chỉ huy Kiev có thể hy vọng thiết lập được một tuyến phòng thủ kiên cố và ổn định mặt trận. Tuy nhiên, vì các điểm cao chiến lược được cho là sớm thuộc về RFAF, nhiệm vụ chính của lực lượng Moscow theo hướng này sẽ được hoàn thành: bầu trời phía trên khu vực đô thị Sloviansk - Kramatorsk sẽ được UAV Nga giám sát hoàn toàn và liên tục.

Điều kiện hoạt động của Tập đoàn quân số 3 RFAF có thể được mô tả là vô cùng khắc nghiệt. Về lý thuyết, trận chiến giành quyền kiểm soát các điểm cao sẽ rất khó khăn do chúng được bảo vệ bởi Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 10 AFU, một đơn vị được huấn luyện để chiến đấu trên địa hình khó khăn.

Tuy nhiên, như các vụ giao tranh ở phía tây nam Seversk (Siversk) vào đầu mùa đông năm 2025 đã chứng minh, Lữ đoàn Tấn công Độc lập số 10 chỉ là đơn vị sơn cước trên danh nghĩa. Lữ đoàn này được biên chế giống như các đơn vị đa năng trong quân đội Ukraine, nhưng lại thiếu hiệu quả chiến đấu cao và huấn luyện bài bản.

Kênh Rybar cho hay, các đơn vị Moscow đang tiến công không chỉ ở sườn phía bắc mà còn cả sườn phía nam theo hướng Sloviansk. Cách đây không lâu, Bộ Quốc phòng đã tuyên bố kiểm soát làng Holubivka.

Hiện vẫn chưa có hình ảnh nào về việc kiểm soát mục tiêu hay cắm cờ trên thực địa. Tuy nhiên, trước đó RFAF có những thành công cục bộ ở khu vực này. Phần lớn Privolye đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, và quân đội Ukraine bị đánh bật khỏi tàn dư của làng Minkovka.

Với những bước tiến ở sườn phía bắc, việc củng cố sườn phía nam và việc loại bỏ ổ đề kháng gần Svyato - Pokrovskoe, các đơn vị Moscow đang ở vị trí thuận lợi để bắt đầu cuộc tấn công vào Rai-Aleksandrovka, một điểm phòng thủ quan trọng của đối phương.

Với việc bắt đầu trận chiến giành khu định cư này, cũng như những bước tiến xa hơn dọc theo bờ kênh Seversky Donets-Donbass, "nền tảng" cho một cuộc tấn công trong tương lai vào toàn bộ vành đai pháo đài Slovyansk - Kramatorsk sẽ được hình thành.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 9/3. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Trận chiến trong những tầng hầm ngập nước ở Konstantinovka

Tại khu vực Konstantinovka, quân đội Nga đang tận dụng lợi thế từ cuộc tập kích phá hủy 2 con đập gần Molocharka và Osykovo, các vị trí của Ukraine trong khu vực tư nhân liền kề đã bị ngập lụt.

Bị tước đoạt nơi trú ẩn, lực lượng Kiev đã rút lui vào các tòa nhà chính của Konstantinovka (Kostyantynivka). Do vị trí tiền tuyến quá đông đúc, họ thường xuyên bị tập kích bằng UAV và pháo binh.

Trong khi đó, lực lượng Moscow vẫn chưa tiến hành các chiến dịch tấn công quy mô lớn vào trung tâm. Điều này là do các tuyến đường tiếp cận và ngoại ô thành phố vẫn còn nhiều "vùng xám" rộng lớn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Quân đội Nga cũng chưa thể thiết lập được chỗ đứng vững chắc ở vùng ngoại ô phía nam, bảo đảm các tuyến đường tiếp cận thành phố và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tế cho các đơn vị tiền tuyến. Điều này đang rất khó khăn, vì AFU một lần nữa đã tăng đáng kể số lượng người điều khiển UAV trong khu vực này. Xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy ở các khu vực lân cận.

Quân đội Nga tiếp tục phá hủy thêm một con đập, gây ngập lụt nhằm ngăn chặn hậu cần của Ukraine ở thành phố Konstantinovka (Ảnh: Rybar).

Nga kiểm soát Rodinske ở phía bắc Pokrovsk

Tình hình khu vực Dobropillia (bắc Pokrovsk) có những diễn biến mới quan trọng. Quân đội Nga đang dần đẩy lùi đối phương khỏi vùng ngoại ô cụm đô thị Pokrovsk - Mirnograd. Lính xung kích của họ đang kiểm soát các khu dân cư ở khu vực Grishino-Volne, nhằm thiết lập vị trí thuận lợi cho cuộc tấn công Dobropillia trong tương lai.

Cách đây một thời gian, Cụm tác chiến phía Tây RFAF đã giải tỏa khu vực Sukhetske, nơi từng là chiến trường ác liệt trong nhiều tháng. Họ cũng đã đẩy lùi đối phương khỏi vùng ngoại ô phía tây của Rodinske và củng cố vị trí gần mỏ Zaporizhzhya cũ.

Các nhóm tiên phong của Nga đang cố gắng mở rộng tầm bắn dọc theo quốc lộ T-05-15. Điều này sẽ cho phép họ tiến về Shevchenko dọc theo tuyến phòng thủ của Ukraine liền kề.

Về phía tây, các đơn vị Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát khu vực xung quanh khu phức hợp Invest, do đó bảo vệ vùng ngoại ô Pokrovsk khỏi các cuộc phản công của đối phương. Các chiến binh Nga cũng chiếm được các cứ điểm dọc theo đường cao tốc M-30 và mở rộng vùng kiểm soát của họ ở phía đông nam Grishino. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở trung tâm thị trấn.

Xét theo diễn biến giao tranh, quân đội Nga đã bước vào giai đoạn mới của cuộc tấn công vào Dobropillia. Các phi công điều khiển UAV Nga đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các vị trí gần thị trấn. Trong khi đó, lực lượng Kiev đang cố gắng đảo ngược tình thế giao tranh ở khu vực này nhưng không thành công và buộc phải rút lui về tuyến phòng thủ mới gần Vodyanskoye.