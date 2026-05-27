Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo phản lực vào mục tiêu Nga (Ảnh minh họa: AFP).

Ukraine chuẩn bị tập kích lớn vào Moscow?

Kênh Military Summary đưa tin, ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng chiến dịch tập kích có hệ thống vào ngành công nghiệp quốc phòng và các trung tâm ra quyết định của Kiev sẽ bắt đầu. Công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao, được kêu gọi rời đi ngay lập tức.

Tuy nhiên, Ba Lan, Anh, Pháp và Đức đã từ chối sơ tán các phái đoàn ngoại giao. Động thái cứng rắn của đôi bên khiến căng thẳng leo thang, bởi bất kỳ cuộc tấn công vô tình nào vào đại sứ quán các nước NATO đều có thể gây ra nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới.

Trong đợt tập kích quy mô lớn vào Kiev diễn ra trong 3 ngày vừa qua, Nga đã sử dụng các loại tên lửa tối tân như Zirrcon, Kinzhal, Kalibr, Iskander-M.

Từ tháng 6, Nga sẽ cấm các chuyến bay tư nhân không theo lịch trình ở độ cao lên đến 5.100m trong không phận Moscow, đây là độ cao tối đa của UAV Ukraine. Nga được cho là đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào thủ đô.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật cho phép quân đội Nga (RFAF) bảo vệ công dân Nga ở nước ngoài, sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra ở Litva (NATO), Moldova (Transnistria) và Armenia.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn chiến tranh kết thúc trước tháng 11, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và hy vọng có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào đầu năm 2027.

Quân đội Ukraine (AFU) đang phá hủy các tuyến đường tiếp tế của Nga trên khắp các vùng Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk. Hàng chục phương tiện vận tải bị phá hủy. Các nguồn tin thân Nga xác nhận những vấn đề hậu cần nghiêm trọng đối với RFAF.

Ukraine đang ráo riết cắt đứt huyết mạch hậu cần ở mặt trận phía nam, tình hình rất căng thẳng với quân đội Nga (Video: Telegram).

Phòng tuyến Ukraine tại Sumy sụp đổ khi lực lượng Moscow giành được 2 khu định cư Zapsilia và Riasne chỉ trong ngày 26/5. Các cuộc đụng độ đang diễn ra ở Pyshchivka, Vovchansk và Hraniv. Sumy hiện là mục tiêu chính trong chiến dịch mùa hè của Nga và họ chỉ còn cách thành phố thủ phủ chưa đầy 7km.

Nga bất ngờ đạt được đột phá lớn dọc biên giới Sumy - Kharkov, chiếm thêm 2 ngôi làng và áp sát thủ phủ các vùng này gần hơn nữa (Ảnh: Military Summary).

NATO tăng cường sườn phía đông với cấu trúc chỉ huy mới

NATO đang lên kế hoạch tăng cường phòng thủ ở các nước Baltic bằng cách áp dụng một cấu trúc chỉ huy mới cho phép triển khai nhanh chóng quân đội Đức và Hà Lan đến Latvia và Estonia trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, hãng tin Reuters đưa tin ngày 26/5.

Hoạt động của NATO trên khắp các nước Baltic và miền Bắc Ba Lan hiện được giám sát bởi một bộ chỉ huy đa quốc gia duy nhất đặt tại Szczecin, Ba Lan. Theo những thay đổi được lên kế hoạch, Quân đoàn Đức - Hà Lan, đóng tại Muenster, Đức, sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ Latvia và Estonia, các nguồn tin quân sự nói với Reuters.

Sự thay đổi này sẽ phân chia trách nhiệm trong khu vực, với Quân đoàn Đức - Hà Lan đảm nhận chỉ huy khu vực Latvia và Estonia. Các quan chức quân sự cho biết việc thiết lập một quân đoàn thứ hai sẽ cải thiện khả năng tăng viện nhanh chóng binh lực trong khu vực.

Việc bổ sung thêm một quân đoàn sẽ cho phép NATO đưa vào tham chiến "lực lượng lớn một cách nhanh chóng", một quan chức quân sự nói với Reuters, chỉ ra điểm yếu về địa lý và sự gần gũi của các nước Baltic với Nga.

Theo nguồn tin, Đức và Hà Lan, cùng với các nước đối tác, sẽ hợp tác để tăng cường lực lượng được giao. Một quân đoàn thường bao gồm từ 40.000 đến 60.000 binh sĩ khi hoạt động đầy đủ.

Hiện chưa rõ khi nào quyết định này sẽ có hiệu lực hoặc cuối cùng sẽ có bao nhiêu binh sĩ thuộc quyền chỉ huy mới trong trường hợp xảy ra xung đột.

Việc tái cấu trúc theo kế hoạch nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của các nước Baltic, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine và căng thẳng leo thang trong khu vực.

Căng thẳng giữa Nga và NATO ngày càng nghiêm trọng (Ảnh minh họa: Baku Research Institute).

Ukraine đang rút lui khỏi bờ nam sông Volchya

Theo kênh Readovka, một bất ngờ đã xảy ra khi Tập đoàn quân 29 RFAF tiến đến bờ nam sông Volchya gần làng Pokrovskoe (vùng Dnipropetrovsk), và Ukraine đang rút lui qua sông.

Các giả định của Readovka rằng AFU đang rút lui vượt qua sông Volchya và Voronaya như một phần trong việc tái triển khai lực lượng đến khu vực Stepnogorsk cũng như một số khu vực khác đã được xác nhận.

Theo dữ liệu giám sát khách quan, RFAF đã chiếm được làng Dobropasovo. Do đó, khu vực hoạt động của bộ binh cơ giới Ukraine ở phía nam khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoe có thể sớm bị lực lượng Moscow chiếm giữ hoàn toàn.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các khu vực phía đông và đông nam Dobropasovo. Bờ nam sông Volchya gần Velikomikhailovka đang trở thành một cái bẫy cho lực lượng Kiev nếu những đơn vị còn lại ở đó không rút lui qua sông.

Việc đột phá ở Dobropasovo là một dấu hiệu rất xấu cho Bộ chỉ huy Kiev. Làng Aleksandrovka nằm ngay cạnh khu dân cư này, và khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoe nằm ở bờ đối diện sông Volchya. Khu dân cư lớn này, rất quan trọng đối với việc phòng thủ toàn bộ tỉnh Dnipropetrovsk, đang bị quân đội Nga đe dọa tấn công ngay lập tức.

Hơn nữa, việc kiểm soát Dobropasovo mở ra cơ hội cho lính xung kích Nga chiếm giữ khúc quanh hẹp của sông Vovchya, cùng với làng Kolomiytsy, và sau đó khai thác lợi thế này trên sông để thiết lập hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực ven bờ các con sông nói trên.

Quân đội Nga gây bất ngờ lớn ở Dnipropetrovsk khi mũi thọc sâu tiến được tới 20km trong sự bất lực của Ukraine, áp sát Pokrovskoe (Ảnh: Readovka).

Đồng thời, các điều kiện đang được lực lượng Moscow tạo ra để ngăn chặn đối phương xâm nhập hậu phương tác chiến nhằm làm suy yếu sườn phía bắc của Cụm tác chiến phía Đông RFAF. Điều kiện này đã được đáp ứng bởi sự hiện diện vững chắc của binh sĩ Nga ở bờ đối diện của các sông Vovchya, Vorona và Kamenka.

Tại thời điểm này, không thể nói được Bộ chỉ huy Moscow có kế hoạch gì. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đội hình tác chiến của họ đã có được một loạt kịch bản khả thi cho tương lai trong khu vực trách nhiệm của mình.

Lực lượng Kiev đang ở trong tình thế cực kỳ khó khăn. Việc dự đoán bất cứ điều gì là vô cùng khó khăn, và xét đến việc một số đơn vị AFU đối đầu với Tập đoàn quân số 29 RFAF đã được điều động đến khu vực khác, tình hình đối với Ukraine càng trở nên nguy hiểm hơn.

Nga có đột phá lớn ở Sumy - Kharkov

Quân đội Nga đang phát triển thành công dọc theo biên giới Ukraine tại Sumy. Lính xung kích của họ đang chọc thủng phòng tuyến đến sông Oleshnya và cũng đang đẩy lùi đối phương khỏi khu vực Myropolye đã được giải tỏa trước đó, kênh Rybar đưa tin.

Cách đây một thời gian, Cụm tác chiến phía Bắc đã đánh bật lực lượng Kiev khỏi Zapselye. Giao tranh vẫn tiếp diễn trong các khu rừng xung quanh làng, nhưng AFU đang dần rút lui về phía tây, tìm cách thiết lập một tuyến phòng thủ mới dọc theo sông Psel.

Mặt trận đang dần tiến đến trung tâm hậu cần lớn của Ukraine ở Velyka Rybica, biến nó thành một khu định cư tiền tuyến. Việc giải tỏa ngôi làng sẽ cho phép lực lượng Moscow bắt đầu hình thành một "vòng vây" xung quanh thị trấn lớn hơn Mogritsa, nhưng còn quá sớm để nói về cuộc đột phá vào đó.

Giao tranh ác liệt cũng tiếp diễn ở các khu vực phía bắc. Lực lượng Moscow đang cố gắng phát triển dọc theo chiến tuyến rộng lớn Korchakivka - Yunakivka, nhằm thiết lập một đầu cầu cho cuộc đột kích vào các khu rừng phía đông bắc Sumy.

Điều này sẽ cho phép RFAF tăng cường tập kích bằng UAV nhằm vào các cơ sở vận tải và kho chứa của Ukraine trong thành phố. Đồng thời, cũng có khả năng việc tiền tuyến tiến gần đến thành phố sẽ gây ra một làn sóng di cư dân sự mới, tạo thêm áp lực lên cơ sở hạ tầng và ngân sách của Ukraine.

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát ven biên giới thuộc tỉnh Sumy. Lực lượng Ukraine đang ra sức cản phá nhưng không thành công, thậm chí phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Ngoài cuộc tấn công hướng tới Sumy, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang đạt được những bước tiến đáng kể ở khu vực biên giới tỉnh Kharkov. AFU đang triển khai các "lực lượng cứu hỏa" đến một số khu vực, nhằm làm chậm bước tiến của đối phương.

Sau nhiều tuần giao tranh ác liệt, lính xung kích Nga đã giải tỏa Ryasne, nơi sẽ sớm khép lại một "vòng vây" khá lớn trên đường tiếp cận Grabivske. Lực lượng Moscow cũng sẽ có thể mở rộng vùng kiểm soát trên đường tiến đến Krasnopolye, tạo điều kiện tiếp cận an toàn hơn.

Tuy nhiên, các cuộc phản công của Ukraine có thể sẽ sớm diễn ra tại đây. Sự hiện diện của các đơn vị mới được triển khai thuộc Trung đoàn xung kích độc lập 225 AFU, thường đóng vai trò là "lực lượng cứu hỏa", đã được ghi nhận. Cũng như ở các khu vực khác, chiến thuật chính của Kiev có thể là đột phá nhanh chóng vào hậu phương Nga nhằm phân tán đội hình đối phương trên diện rộng nhất có thể.

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov. Lực lượng Ukraine đang ra sức cản phá nhưng không thành công (Ảnh: Rybar).

Điều này sẽ tạo ra một "vùng chiến sự" rộng lớn khác giữa các tuyến phòng thủ của Nga, việc dọn sạch khu vực này sẽ tốn một lượng thời gian đáng kể để ổn định mặt trận.

Cùng với sự gia tăng đáng kể hoạt động của Nga ở khu vực Sumy lân cận, Rybar dự đoán sẽ có nhiều giao tranh hơn nữa ở khu vực biên giới. Lực lượng Moscow càng tiến gần đến 2 trung tâm khu vực của đối phương, những cuộc tấn công của họ vào các đầu mối giao thông quan trọng và cơ sở khác của AFU sẽ càng thường xuyên hơn.

Điều này sẽ buộc Bộ chỉ huy Kiev phải tăng cường lực lượng ở phía bắc bằng các phi công điều khiển UAV được đào tạo bài bản, nhưng lại tự làm suy yếu các tuyến phòng thủ ở Donbass và khu vực phía nam.

Nhiều quốc gia rút khỏi sáng kiến ​​cung cấp đạn pháo cho Ukraine

Sự tham gia vào sáng kiến ​​do Cộng hòa Séc dẫn đầu nhằm mua đạn dược cho Ukraine đã giảm từ 18 quốc gia xuống còn 9 kể từ khi Thủ tướng Andrej Babis nhậm chức vào tháng 12/2025, Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 26/5.

Ông Pavel nói với Financial Times rằng sáng kiến ​​này, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp đạn pháo cho Ukraine, vẫn đang hoạt động bất chấp sự hỗ trợ tài chính giảm sút từ các quốc gia tham gia.

"Sáng kiến ​​vẫn đang hoạt động, nhưng khó khăn mới là chỉ có khoảng 9 quốc gia thành viên đóng góp tài chính", ông Pavel nói và bày tỏ, "sáng kiến ​​này đã cung cấp tới 50% tổng số đạn dược cỡ lớn cho Ukraine, vì vậy về mặt này, nó không thể dễ dàng được thay thế bằng bất cứ thứ gì khác".

Ông Babis đã cam kết sẽ không để công dân Séc phải trả tiền để viện trợ vũ khí cho Ukraine sau khi nhậm chức vào tháng 12 cùng với các đối tác liên minh hoài nghi về viện trợ quân sự cho Kiev.

Sáng kiến ​​cung cấp đạn dược suýt bị hủy bỏ sau khi ông Babis lên nắm quyền, nhưng cuối cùng vẫn được duy trì dưới áp lực từ các đồng minh nước ngoài.

Được khởi xướng vào đầu năm 2024 trong bối cảnh lực lượng Kiev thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng, sáng kiến ​​do Cộng hòa Séc dẫn đầu được ghi nhận là đã giúp ổn định nguồn cung cấp đạn dược cho Ukraine ở giai đoạn quan trọng của cuộc chiến.

Đến nay, Cộng hòa Séc đã cung cấp hơn 3 triệu quả đạn pháo theo sáng kiến ​​này, bao gồm 1,5 triệu quả vào năm 2024 và thêm 1,8 triệu quả vào năm 2025. Theo Bộ Quốc phòng Séc, Praha có hợp đồng cung cấp thêm khoảng 1 triệu quả đạn nữa vào năm 2026.