Tổng thống Putin nhắn gửi thông điệp đến Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ tiếp Tổng thống Nga tại Alaska tháng 8/2025 (Ảnh: Reuters).

Theo phóng viên của trang tin RBC News, hôm 25/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. Thông qua cuộc điện đàm, ông Lavrov đã chuyển một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Rubio cho biết ông đã chuyển lại thông điệp đó cho Tổng thống, song không cung cấp thêm chi tiết.

Ngoại trưởng Rubio cũng bác bỏ các suy đoán cho rằng Nga đã đặc biệt kêu gọi Mỹ rút nhân viên đại sứ quán khỏi thủ đô Kiev của Ukraine khi Nga công bố các cuộc không kích lớn đáp trả Ukraine.

"Mối nguy hiểm trong tất cả các cuộc xung đột, khi chúng tiếp diễn và kéo dài, là chúng luôn tiềm ẩn nguy cơ leo thang", ông Rubio bình luận.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga nói rằng vụ tấn công của Ukraine vào một ký túc xá cao đẳng ở thị trấn Starobelsk vào tuần trước là "giọt nước tràn ly" đối với Nga, và nước này sẽ tiến hành các cuộc "tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ bây giờ.

"Đây là giọt nước tràn ly. Trong những bối cảnh này, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ phát động các đòn không kích mang tính hệ thống chống lại tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine tại Kiev, bao gồm cả những địa điểm nơi UAV được thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị để đưa vào sử dụng", Bộ này cho biết, đồng thời cảnh báo Moscow đang thay đổi phương thức tiếp cận đối với cuộc xung đột Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý chiến dịch cũng sẽ gây ảnh hưởng đến "các trung tâm ra quyết định và các sở chỉ huy” của Ukraine, các mục tiêu bị nhắm đến nằm rải rác trên khắp Kiev.

Moscow hối thúc công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, hãy rời khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo người dân thành phố tránh xa "các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền Kiev”.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Ngoại trưởng Rubio cho biết Washington vẫn sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.