Khoảnh khắc Mỹ nổ súng vào tàu hàng Iran, Tehran cảnh báo đanh thép

Quân đội Mỹ công bố đoạn video cho thấy một tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ nổ súng vào một tàu chở hàng của Iran khi tàu này cố gắng vượt qua vòng phong tỏa mà Washington đang duy trì xung quanh các cảng của Iran.

“Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance (DDG 111) đã chặn tàu M/V Touska khi nó đang di chuyển qua phía bắc biển Ả rập với tốc độ 17 hải lý/giờ trên đường đến Bandar Abbas, Iran. Lực lượng Mỹ đã đưa ra nhiều cảnh báo và thông báo cho tàu mang cờ Iran rằng nó đang vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố.

CENTCOM tuyên bố sau khi thủy thủ đoàn của tàu Touska không tuân thủ các cảnh báo liên tục trong suốt 6 giờ, tàu Spruance đã yêu cầu thủy thủ đoàn trên tàu Iran sơ tán khỏi phòng máy.

Khoảnh khắc Mỹ nổ súng vào tàu hàng Iran (Nguồn: CENTCOM)

Theo CENTCOM, tàu khu trục tên lửa đã vô hiệu hóa hệ thống đẩy của tàu chở hàng Iran bằng cách bắn nhiều phát đạn từ khẩu pháo MK 45 của tàu khu trục vào phòng máy của tàu Touska.

“Lính thủy quân lục chiến Mỹ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 sau đó đã lên tàu vi phạm, và tàu hiện vẫn bị Mỹ tạm giữ”, CENTCOM cho biết thêm.

CENTCOM nói rằng lực lượng Mỹ “đã hành động một cách thận trọng, chuyên nghiệp và tương xứng để đảm bảo sự tuân thủ” lệnh phong tỏa.

CENTCOM xác nhận, kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu, lực lượng Mỹ đã yêu cầu 25 tàu thương mại quay đầu hoặc trở về cảng của Iran.

Phía Iran xác nhận Mỹ đã bắt giữ tàu chở hàng nước này, đồng thời tuyên bố sẽ “sớm” có hành động đáp trả.

Bộ chỉ huy quân sự Hazrat Khatam al-Anbiya của Iran đã xác nhận vụ tấn công do quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào một tàu ở vùng biển Oman trong một tuyên bố được hãng tin bán chính thức Tasnim đăng tải.

“Nước Mỹ, bằng cách vi phạm lệnh ngừng bắn và thực hiện hành vi cướp biển, đã tấn công một trong những tàu thương mại của Iran ở vùng biển Oman bằng cách bắn vào tàu và vô hiệu hóa hệ thống định vị của nó bằng cách triển khai một số lính thủy quân lục chiến lên boong tàu”, tuyên bố cho biết, xác nhận tàu Iran đã bị bắt giữ.

“Chúng tôi cảnh báo rằng Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm đáp trả và trả đũa hành vi cướp biển có vũ trang này của quân đội Mỹ”, tuyên bố cho biết thêm.

Vị trí biển Ả rập và vịnh Oman (Ảnh: BBC).

Truyền thông Iran cũng đưa tin về vụ việc.

Nguồn tin mới nhất từ IRIB, đài phát thanh và truyền hình Iran, cho biết “một tàu chở hàng của Iran tên là Touska đã bị Mỹ tấn công” gần cảng Chabahar, và để đáp trả, “Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các tàu chiến Mỹ”.

Nguồn tin khác từ hãng tin bán chính thức Mehr cho biết “lực lượng Mỹ đóng quân ở vùng biển Oman, để đáp trả việc đóng cửa eo biển Hormuz và sự trở lại của các tàu thương mại Ấn Độ và Anh cũng như các biện pháp kiểm soát do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo thực hiện, đã nổ súng vào một tàu thương mại của Iran để buộc nó quay trở lại vùng biển thuộc lãnh thổ Iran”.

“Nhờ sự hiện diện ngay lập tức và phản ứng nhanh chóng của các đơn vị hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran để hỗ trợ tàu Iran, lực lượng Mỹ đã buộc phải rút lui và rời khỏi khu vực”, nguồn tin của Mehr cho biết thêm.

Chuyên gia Harlan Ullman, cố vấn cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho rằng việc Mỹ bắt giữ tàu chở hàng của Iran tương đương với hành động “tuyên chiến”.

Chuyên gia cảnh báo cuộc tấn công vào tàu Iran cũng là một hành động “vi phạm luật quốc tế” và làm leo thang sự hỗn loạn cho quá trình đàm phán vốn đã bế tắc giữa Mỹ và Iran.