Singapore tịch thu du thuyền, 275 triệu USD liên quan tới ông trùm Chen Zhi

Du thuyền được cho là của Chen Zhi (Ảnh: Cảnh sát Singapore).

Cảnh sát Singapore đã thông báo bắt giữ 3 công dân nước này trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến tập đoàn Prince Group và người sáng lập kiêm chủ tịch của tập đoàn này là Chen Zhi, đối tượng đang bị giam giữ tại Trung Quốc.

Cảnh sát cho biết 3 người đàn ông này bị bắt trong khoảng thời gian từ tháng 11/2025 đến tháng 1 vì bị nghi ngờ liên quan đến các hành vi rửa tiền và gian lận liên quan đến vụ án. Mỗi tội danh có thể bị phạt tù tới 10 năm, phạt tiền, hoặc cả hai.

Các tài sản bị phong tỏa bao gồm 3 bất động sản, 8 ô tô, tiền mặt bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau, các tài khoản ngân hàng và chứng khoán, cùng nhiều túi xách và đồng hồ xa xỉ, với tổng giá trị ước tính 350 triệu đô la Singapore (274,5 triệu USD), theo thông báo của cảnh sát.

Một du thuyền được cho là thuộc sở hữu của Chen Zhi đã bị thu giữ trong quá trình cảnh sát Singapore điều tra Prince Group.

Tan Yew Kiat, giám đốc công ty cho thuê xe SRS Auto, là một trong những người bị bắt. Theo CNA, cảnh sát đã ban hành lệnh cấm chuyển nhượng tài sản đối với các phương tiện đăng ký dưới tên SRS Auto.

Nigel Tang, được cho là thuyền trưởng của một siêu du thuyền thuộc sở hữu của Chen, và Alan Yeo đều bị bắt khi trở về Singapore từ Campuchia.

Một lệnh truy nã cũng đã được ban hành đối với Karen Chen, một phụ nữ Singapore được cho là đang ở Campuchia và bị nghi ngờ thực hiện hành vi gian lận.

Một siêu xe bị tịch thu (Ảnh: Cảnh sát Singapore).

Cho đến nay, cảnh sát Singapore đã thu giữ tổng cộng 500 triệu đô la Singapore tài sản liên quan đến vụ án. Trong số tài sản bị tịch thu có nhiều siêu xe, đồng hồ xa xỉ.

Giám đốc Cục Điều tra Thương mại Peggy Pao cho biết trong một tuyên bố: “Các vụ bắt giữ và quy mô tài sản bị thu giữ lớn tại Singapore cho thấy quyết tâm của cảnh sát trong việc thực hiện các biện pháp thực thi pháp luật nhanh chóng và quyết liệt đối với những cá nhân và tổ chức doanh nghiệp tìm cách lợi dụng hệ thống tài chính của Singapore cho hoạt động tội phạm".

Bà nói thêm: “Cảnh sát cam kết đưa những kẻ phạm tội này ra trước công lý và tịch thu các khoản lợi bất chính. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài và các đối tác trong nước để xác định và có hành động cứng rắn đối với các cá nhân liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia".

Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 10 đã truy tố Chen Zhi với các tội danh âm mưu gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền.

Chen đã bị bắt tại Campuchia trong một chiến dịch phối hợp giữa Trung Quốc và Campuchia vào tháng 1, sau đó bị dẫn độ sang Trung Quốc.

Giới chức Mỹ cho rằng Prince Group, tập đoàn từng vận hành hơn 100 doanh nghiệp tại 30 quốc gia, có liên hệ với mạng lưới các trung tâm lừa đảo quy mô lớn, nơi đã lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới.