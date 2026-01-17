Trung Quốc ra tối hậu thư tới các nghi phạm đồng lõa với ông trùm Chen Zhi

Ông trùm Chen Zhi bị dẫn độ (Ảnh: SCMP).

Bộ Công an Trung Quốc (MPS) hôm 15/1 đã ban hành một thông báo, kêu gọi các đối tượng bỏ trốn vì bị tình nghi liên quan đến một đường dây tội phạm cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô lớn, ra đầu thú với cảnh sát.

Theo thông báo, trong khoảng thời gian từ ngày ban hành cho đến ngày 15/2, những người tự nguyện ra đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội có thể, theo quy định pháp luật, được xem xét giảm nhẹ hoặc khoan giảm hình phạt.

Đường dây này do Chen Zhi đứng đầu, đối tượng trước đó đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc thông qua hợp tác thực thi pháp luật giữa 2 nước.

Theo thông báo, nhóm này bị tình nghi thực hiện nhiều hành vi phạm tội, bao gồm lừa đảo, tổ chức hoạt động sòng bạc, kinh doanh trái phép, cũng như che giấu hoặc hợp thức hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết việc ban hành thông báo nhằm kết hợp giữa khoan hồng và nghiêm trị, xử lý các tội phạm liên quan đến cờ bạc và lừa đảo theo đúng pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để các đối tượng bỏ trốn sửa chữa sai lầm và được hưởng sự khoan hồng.

Bộ này cũng cảnh báo rằng những cá nhân có hành vi đe dọa, trả thù hoặc cản trở các đối tượng có ý định ra đầu thú sẽ bị điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Đối với những đối tượng từ chối ra đầu thú, cơ quan công an sẽ ban hành lệnh truy nã công khai và nỗ lực bằng mọi biện pháp để bắt giữ, thông báo viết.

Theo AFP, hiện nay, Bắc Kinh đã chuyển trọng tâm chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến sang các ông trùm lừa đảo với chiến lược "nhổ cỏ tận gốc" khi bắt và dẫn độ ông trùm Chen Zhi từ Campuchia.

Chen Zhi, một người gốc Trung Quốc, đã bị nhà chức trách Mỹ truy tố vào tháng 10, với cáo buộc tập đoàn Prince Group của đối tượng này là vỏ bọc cho một “đế chế lừa đảo không gian mạng quy mô lớn”.

Việc Trung Quốc dẫn độ Chen từ Campuchia diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường bắt giữ các đối tượng bị truy nã ở nước ngoài để đưa về xét xử trong nước.

Tháng 11/2025, She Zhijiang, doanh nhân gốc Trung Quốc, nhà sáng lập Tập đoàn Yatai, bị cáo buộc xây dựng một trung tâm lừa đảo khét tiếng tại khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar, đã bị còng tay lên chuyến bay về Trung Quốc sau 3 năm bị giam tại Bangkok.

Cùng tháng đó, Bắc Kinh tổ chức đàm phán với các cơ quan thực thi pháp luật của một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar, Campuchia…, thống nhất “tăng cường nỗ lực chung chống lừa đảo viễn thông và lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia”.

Công an Trung Quốc đã phát lệnh truy nã thêm 100 đối tượng bị xem là những “nhà tài trợ tài chính then chốt” của ngành lừa đảo, và cam kết sẽ “nhổ cỏ tận gốc” và “chặt đứt chuỗi”. Động thái này thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh trong việc dẹp bỏ vấn nạn lừa đảo trực tuyến ảnh hưởng tới hàng triệu người trong thời gian qua.