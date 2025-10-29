Siêu bão Melissa hướng vào Cuba

Biển động mạnh khi bão Melissa hướng vào Cuba (Ảnh: Reuters).

Hôm 28/10, bão Melissa, cơn bão mạnh nhất thế giới, đã tràn vào đất liền gần thị trấn New Hope ở tây nam Jamaica, mang theo sức gió duy trì lên tới 295km/h. Tại tây nam Jamaica, hơn 500.000 cư dân bị mất điện tại quận St. Elizabeth.

Sau khi đổ bộ Jamaica, bão Melissa đã suy yếu với sức gió giảm xuống còn 233km/h

Bão được dự báo chuyển hướng đông bắc và tiến vào Santiago de Cuba, thành phố đông dân thứ hai của Cuba.

“Chúng ta sẽ cảm nhận rõ ảnh hưởng chính trong chiều và tối nay. Sẽ có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta biết cơn bão này sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng”, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel cảnh báo, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ lệnh sơ tán.

Giới chức Cuba cho biết khoảng 500.000 người được lệnh sơ tán lên vùng cao. Tại Bahamas, khu vực tiếp theo trên đường đi của Melissa, chính phủ Cuba cũng ra lệnh sơ tán dân cư ở những khu vực phía nam.

Ở phía đông, đảo quốc Haiti và Cộng hòa Dominica đã trải qua nhiều ngày mưa lớn khiến ít nhất 4 người chết.

Dù từng hứng chịu nhiều siêu bão, Jamaica chưa bao giờ bị tấn công trực tiếp bởi bão ở cấp độ này. Liên đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế ước tính 1,5 triệu người ở Jamaica bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Melissa.

Giới chức địa phương cho biết hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan đến bão, nhưng với sức phá hủy của Melissa, họ dự đoán sẽ có tổn thất lớn cả về người và của.

Chính phủ Jamaica đã kêu gọi viện trợ quốc tế ngay khi chuẩn bị ứng phó với Melissa.

Các nhà khí tượng của AccuWeather đánh giá Melissa đứng thứ ba trong số những cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận ở Caribe, sau Wilma (2005) và Gilbert (1988), cơn bão lớn gần đây nhất càn quét Jamaica.

“Đối với Jamaica, đây chắc chắn sẽ là cơn bão của thế kỷ”, chuyên gia lốc xoáy của Tổ chức Khí tượng Thế giới Anne-Claire Fontan nhấn mạnh.

Giới khoa học cảnh báo bão đang mạnh lên nhanh hơn với tần suất cao hơn do nước biển ấm lên. Nhiều quốc đảo Caribe đã kêu gọi các nước giàu thải nhiều khí carbon đền bù cho họ bằng viện trợ hoặc giảm nợ.

Melissa tăng cấp nhanh khi di chuyển trên vùng biển Caribe ấm bất thường, và các nhà dự báo cảnh báo chuyển động chậm của bão có thể gây tàn phá đặc biệt nghiêm trọng.