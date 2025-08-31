"Sát thủ vô hình" của Nga có thể hóa giải tên lửa Mỹ tính cấp cho Ukraine?

Mô hình tên lửa ERAM (Ảnh: Defense Express).

Lầu Năm Góc cho biết vào ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt một thương vụ tiềm năng bán các tên lửa hành trình và các thiết bị liên quan cho Ukraine với giá ước tính 825 triệu USD, trong đó có 3.350 quả tên lửa ERAM với tầm bắn 450km.

Thương vụ này cần được Quốc hội thông qua, nhưng ERAM vốn là tên lửa mà Mỹ sản xuất riêng cho Ukraine nên các chuyên gia dự đoán cơ quan lập pháp có thể sớm phê chuẩn. Các nước châu Âu được cho sẽ là bên thanh toán cho thương vụ này, nhằm gia tăng năng lực phòng thủ của Ukraine.

Điểm được quan tâm nhất của ERAM nằm ở chi phí tương đối thấp (tối đa 246.200 USD mỗi quả) nhưng vẫn có khả năng tấn công tầm xa. Cộng với việc mỗi đòn tấn công có thể thực hiện với số lượng lớn, các đòn đánh này có thể gây áp đảo hệ thống phòng không đối phương.

Tuy nhiên, điều này đặt ra câu hỏi then chốt: Liệu các tên lửa này có duy trì được hiệu quả trước tác chiến điện tử của Nga?

Tác chiến điện tử được mô tả là "sát thủ vô hình" vì nó có khả năng ngăn chặn vũ khí đối phương bằng cách gây nhiễu, đánh lạc hướng dựa trên sóng vô tuyến mà không cần tấn công trực tiếp. Nga được xem là một trong những cường quốc hàng đầu về lĩnh vực này.

Ukraine từng có trải nghiệm tiêu cực với GLSDB, loại vũ khí được thiết kế để tấn công mục tiêu ở khoảng cách 150km, nhưng đã kém hiệu quả do bị gây nhiễu hệ thống định vị vệ tinh. Các báo cáo trên thực địa cho thấy, vũ khí này, vốn từng nhận được sự kỳ vọng lớn của Ukraine, đã liên tục bị đánh chặn và tác chiến kém hiệu quả với xác suất đánh trúng mục tiêu của GLSDB rất thấp.

Tuy nhiên, Mỹ lần này dường như đã tính tới tác chiến điện tử của Nga khi phát triển ERAM. Quy trình thiết kế vũ khí này ngay từ đầu đã được yêu cầu duy trì độ chính xác 10m trong điều kiện bị gây nhiễu điện tử.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), khi đồng ý bán 3.350 quả ERAM cho Ukraine, cũng tiết lộ các chi tiết quan trọng về hệ thống dẫn đường.

Các tên lửa ERAM sử dụng hệ thống định vị GPS/Inertial Navigation System (INS) có trang bị SAASM, dùng các mã hóa Y-Code hoặc M-Code. SAASM chuyên dùng để giải mã tín hiệu quân sự được mã hóa, khiến việc giả mạo rất khó khăn nếu đối thủ không phá được mã.

Ngoài ra, các vệ tinh GPS hiện đại phát tín hiệu định hướng với công suất mạnh gấp 100 lần GPS tiêu chuẩn, khiến việc gây nhiễu cũng trở nên thách thức.

ERAM cũng không chỉ dựa vào GPS mà còn có đơn vị dẫn đường quán tính, hệ thống điều hướng tự động và cảm biến TERCOM để so khớp địa hình. Điều này giúp ERAM có khả năng hoạt động ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử mạnh.

Tuy nhiên, những thông tin này có thể chỉ mang tính lý thuyết và chưa thể chắc chắn hoàn toàn, nhất là trong bối cảnh tác chiến điện tử của Nga không ngừng thay đổi và cập nhật trong thời gian qua.