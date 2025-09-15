Romania triệu tập đại sứ Nga vì vụ UAV bay vào không phận, Moscow lên tiếng

Romania đã điều tiêm kích F-16 khi chiếc UAV xâm nhập không phận (Ảnh minh họa: AFP).

Đại sứ Nga tại Romania Vladimir Lipayev nói với Tass rằng ông đã bác bỏ phản đối của Bộ Ngoại giao Romania về cáo buộc UAV Nga vi phạm không phận nước này.

“Tại cuộc gặp ở Bộ Ngoại giao Romania, tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời cụ thể, thuyết phục nào cho các câu hỏi liên quan đến việc xác định (nguồn gốc của) phương tiện bay không người lái được cho là đã xâm nhập không phận Romania”, nhà ngoại giao cho biết.

“Do thiếu bằng chứng khách quan về xuất xứ của chiếc UAV, phản đối của Romania đã bị bác bỏ vì gượng ép và vô căn cứ”, ông nhấn mạnh, cáo buộc Ukraine có thể có liên quan tới vụ việc.

Bộ Quốc phòng Romania trước đó cáo buộc một UAV Nga ngày 13/9 đã xâm nhập không phận nước này trong 50 phút trước khi rời đi về phía Ukraine. Hai tiêm kích F-16 của Romania và hai tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức đã được điều động để giám sát tình hình trên không.

Sau cuộc gặp tối 14/9, Bộ Ngoại giao Romania ra thông cáo cho biết nước này đã “truyền đạt sự phản đối mạnh mẽ" tới nhà ngoại giao Nga, cảnh báo diễn biến này có thể gây leo thang căng thẳng và gia tăng mối đe dọa an ninh trong khu vực.

Romania kêu gọi Nga “khẩn trương ngăn chặn mọi vi phạm trong tương lai". Trong khi đó, Ukraine cáo buộc Nga đang muốn thử phản ứng của các nước NATO và muốn "mở rộng xung đột". Nga trước đó nhiều lần tuyên bố không có ý định tấn công vào các nước NATO, nhấn mạnh họ không được lợi ích gì khi làm vậy.

Romania trong những tháng qua nhiều lần phát hiện mảnh UAV rơi xuống lãnh thổ, trong bối cảnh Nga tăng cường tập kích đường không vào Ukraine. Hồi tháng 2, Quốc hội Romania đã thông qua luật cho phép bắn hạ UAV vi phạm không phận nước này.