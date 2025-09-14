UAV xâm nhập không phận Romania trong 50 phút: Loạt tiêm kích NATO cất cánh

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu (Ảnh: Reuters).

Romania đã điều động tiêm kích vào ngày 13/9 khi một UAV xâm nhập không phận nước này trong lúc Nga không kích Ukraine gần biên giới, Bộ Quốc phòng Romania cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu nói rằng các phi công F-16 suýt nữa đã bắn hạ UAV khi nó bay ở độ cao rất thấp trước khi rời không phận quốc gia để quay trở lại Ukraine.

Ngoài ra, Ba Lan cũng triển khai máy bay và đóng cửa một sân bay ở thành phố Lublin, miền Đông, vào ngày 13/9, đúng 3 ngày sau khi họ tuyên bố cùng NATO bắn rơi UAV Nga bay vào không phận. Nga khi đó đã tuyên bố không nhằm vào bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan.

Romania, một thành viên Liên minh châu Âu và NATO có chung đường biên giới 650km với Ukraine, đã nhiều lần ghi nhận mảnh vỡ UAV nước ngoài rơi xuống lãnh thổ mình kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Ngày 13/9, Romania đã điều động 2 tiêm kích F-16, sau đó thêm 2 chiếc Eurofighter thuộc nhiệm vụ tuần tra của Đức tại Romania, đồng thời cảnh báo người dân ở hạt Tulcea, Đông Nam, gần sông Danube và biên giới Ukraine, phải tìm nơi trú ẩn, Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong thông cáo.

Thông cáo nói thêm rằng các tiêm kích đã phát hiện một UAV trong không phận quốc gia và bám theo cho tới khi nó biến mất khỏi radar ở vị trí cách làng Chilia Veche 20km về phía tây nam.

Ông Mosteanu nói với kênh truyền hình tư nhân Antena 3 rằng trực thăng sẽ khảo sát khu vực gần biên giới để tìm kiếm mảnh vỡ UAV, “nhưng tất cả thông tin hiện tại đều cho thấy UAV đã rời không phận để quay lại Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng dữ liệu cho thấy UAV đã xâm nhập khoảng 10km vào lãnh thổ Romania và hoạt động trong không phận NATO khoảng 50 phút.

Ông Zelensky kêu gọi "mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga" và cho rằng NATO cần có cơ chế phòng thủ tập thể.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Các nghị sĩ Romania đầu năm nay đã thông qua luật cho phép quân đội bắn hạ UAV xâm nhập trái phép không phận Romania trong thời bình, tùy theo mức độ đe dọa và rủi ro với tính mạng con người và tài sản, nhưng luật này vẫn chưa có đầy đủ quy định thực thi.

Sau vụ việc ở Ba Lan, vào ngày 12/9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố liên minh sẽ khởi động một chiến dịch ​​răn đe mới mang tên "Eastern Sentry" để ứng phó UAV xâm nhập vào Ba Lan.

“Eastern Sentry sẽ tăng cường sự linh hoạt và sức mạnh cho chúng ta và khẳng định rõ ràng rằng, với tư cách là một liên minh phòng thủ, chúng ta luôn sẵn sàng phòng thủ. Tôi tin tưởng vào sức mạnh và năng lực của liên minh này", Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.

Chiến dịch "Eastern Sentry", bắt đầu vào tối 12/9, sẽ bao gồm một loạt sự tích hợp các căn cứ trên không và trên bộ.

Các đồng minh, bao gồm Đan Mạch, Pháp, Anh và Đức, đã cam kết thực hiện nhiệm vụ này, trong khi các nước khác cũng chuẩn bị tham gia.