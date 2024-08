Rơi trực thăng ở Nepal, toàn bộ hành khách Trung Quốc thiệt mạng

Mảnh vỡ còn sót lại của chiếc trực thăng Air Dynasty tại hiện trường (Ảnh: AFP).

Theo các nguồn tin, chiếc trực thăng Air Dynasty bay từ thủ đô Kathmandu và đang hướng đến khu vực Syabrubesi, điểm khởi đầu của nhiều tuyến đi bộ đường dài nổi tiếng với du khách.

Một thông cáo báo chí từ Cục Hàng không Dân dụng Nepal cho biết, máy bay đã mất liên lạc khoảng 3 phút sau khi cất cánh và rơi ở quận Nuwakot, phía bắc thủ đô.

Ngay lập tức, một trực thăng khác đã được điều động đến hiện trường để tham gia cứu hộ, thông cáo báo chí cho biết thêm. "Cả 5 người trên máy bay, bao gồm phi công và 4 du khách người Trung Quốc đều đã tử vong", phát ngôn viên cảnh sát Nepal Dan Bahadur Karki cho biết.

Sĩ quan cảnh sát quận Nuwakot Ram Krishna Adhikari xác nhận, 5 thi thể nạn nhân xấu số đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn.

"Máy bay bị rơi trong một khu rừng rậm trên sườn đồi. Chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân hoặc sự việc xảy ra như thế nào", ông cho biết từ hiện trường vụ việc. Theo sĩ quan này, cảnh sát và quân đội đã được điều động đến hiện trường sau khi người dân địa phương báo tin về vụ tai nạn và xảy ra cháy tại địa điểm này.

Trong những năm gần đây, ngành hàng không Nepal đã bùng nổ với việc vận chuyển hàng hóa và người giữa các khu vực khó tiếp cận cũng như những người du khách nước ngoài đam mê đi bộ đường dài và leo núi.

Nhưng ngành hàng không nước này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng an toàn kém do chính sách đào tạo và bảo trì không đảm bảo cũng như các vấn đề phức tạp hơn do địa hình hiểm trở của Nepal, đất nước có 8 trong số 14 đỉnh núi cao nhất thế giới, trong đó có đỉnh Everest, nơi thời tiết thay đổi đột ngột có thể dẫn đến nhiều mối nguy hiểm.

Từ năm 2000 đến nay, đã có khoảng 350 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay hoặc trực thăng ở Nepal. Liên minh châu Âu (EU) thậm chí đã cấm các hãng hàng không Nepal hoạt động trong không phận của mình kể từ năm 2013 do lo ngại về vấn đề an toàn.

Vụ tai nạn mới nhất này xảy ra chỉ 2 tuần sau một vụ tai nạn máy bay ở Kathmandu khiến tất cả 18 người trên máy bay thiệt mạng, ngoại trừ phi công.