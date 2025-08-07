Robot hình người đầu tiên của Trung Quốc trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ

Đây là robot hình người đầu tiên của Trung Quốc được nhận vào học chương trình tiến sĩ (Ảnh: China Daily).

Một robot hình người thông minh do Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải phát triển đã chính thức được nhận vào Học viện Sân khấu Thượng Hải với tư cách là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành kịch, điện ảnh và truyền hình, nhằm tiếp tục khám phá sự tích hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và nghệ thuật sân khấu.

AI tạo sinh là công nghệ tạo nội dung mới dựa trên dữ liệu mà mô hình đã học, gồm cả văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.

Lễ nhập học diễn ra tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới 2025 vừa kết thúc tại Thượng Hải, đánh dấu lần đầu tiên một robot hình người thông minh tại Trung Quốc được ghi danh là nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Được đặt tên là “Học Bá 01”, robot này có đặc điểm nổi bật là nhẹ và có độ bền cao. Nó được phát triển bởi nhóm nghiên cứu do Li Qingdu, giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải, đứng đầu; phần chế tạo do công ty Shanghai DroidUp thực hiện, còn ngoại hình và phong cách được thiết kế bởi Tiến sĩ Yang Qingqing, giáo sư tại Học viện Sân khấu Thượng Hải.

“Robot này về bản chất là một đại diện AI có thân xác vật lý. Chúng tôi đang cố gắng biến nó thành một phiên bản với vẻ ngoài, biểu cảm, cử chỉ và tương tác giống người một cách chân thực và tự nhiên", giáo sư Li cho biết.

Việc phát triển robot bắt đầu từ năm 2021 khi hai đơn vị ký kết thỏa thuận khung hợp tác chiến lược. Họ đã cùng nhau triển khai chương trình đào tạo nhân tài cấp cao đầu tiên trong nước tập trung vào tích hợp nghệ thuật và công nghệ robot.

Theo Tiến sĩ Yang, chương trình đào tạo kéo dài 4 năm của robot sẽ bao gồm các mô-đun nền tảng, nghệ thuật, hệ thống và nhiệm vụ, cùng nhiều nội dung khác. Robot sẽ được huấn luyện toàn diện trong các lĩnh vực như mô hình hóa nhận thức, kiểm soát thể hiện, biểu đạt hành động, đóng vai trên sân khấu, và sẽ tham gia các thử thách, báo cáo và biểu diễn tiến sĩ.

Trong tương lai, "Học Bá 01" dự kiến sẽ tham gia học tập cùng các nghiên cứu sinh khác trong lớp học, nơi nó sẽ học lý thuyết, thực hành kịch nghệ, và tiếp tục nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm trọng điểm về tích hợp AI và nghệ thuật biểu diễn.

“Chúng tôi thấy chương trình này có ý nghĩa rất lớn. Nếu robot học tốt và trở thành một diễn viên giỏi, nó có thể mang lại giá trị cảm xúc cho con người trong tương lai. Một diễn viên con người có thể kiệt sức sau hàng chục suất diễn, nhưng robot thì không. Nó cũng có thể hỗ trợ trong nhiều bối cảnh cần sự tương tác với con người", Giáo sư Li nói.

Theo ông, những thách thức trong chương trình 4 năm không chỉ nằm ở công nghệ robot mà còn ở lĩnh vực diễn xuất. Với nỗ lực chung, họ kỳ vọng sẽ đạt được đột phá trong khả năng tương tác của robot, đặc biệt là trong chuyển động, biểu cảm và cử chỉ mang vẻ đẹp và cảm xúc giống con người.