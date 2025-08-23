Quốc vương Malaysia đích thân lái tàu chở hành khách trong 6,5 tiếng

Quốc vương Sultan Ibrahim Iskandar tại bàn điều khiển (Ảnh: Bộ Giao thông Malaysia).

Sự kiện ngày 23/8 đánh dấu lễ khai trương tuyến đường sắt điện phía nam của dịch vụ tàu điện tốc độ cao (ETS).

Đây là một trải nghiệm hoàng gia dành cho các vị khách khi Quốc vương, một người đam mê tàu hỏa, trực tiếp điều khiển đoàn tàu 6 toa trong suốt hành trình khứ hồi kéo dài 6 tiếng rưỡi.

“Xin chào tất cả mọi người! Chào mừng, chào mừng, chào mừng", Quốc vương Sultan Ibrahim Iskandar nói khi ông đi dọc đoàn tàu, bắt tay và chụp ảnh cùng hành khách.

Dịch vụ ETS là tuyến mới nhất của Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB), đơn vị thành lập từ năm 1885.

Tuyến này cho phép tàu chạy tốc độ lên tới 140km/h, nhờ hệ thống điện hóa hoàn chỉnh, nâng cấp đường đôi và loại bỏ các điểm giao cắt đồng mức.

Nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe và trực thăng tự lái, Quốc vương Ibrahim là vị quân vương Malaysia đầu tiên nhận giấy phép lái tàu hỏa công suất lớn vào năm 2010. Ông từng khởi động chương trình du lịch đường sắt khắp bang Johor rộng 19.200km².

Trong chuyến đi hôm nay, người dân đứng dọc 250km đường ray từ ga Kuala Lumpur đến Kluang để nhìn thấy nhà vua điều khiển tàu, nhiều người mang theo máy ảnh có ống kính dài, số khác vẫy cờ Malaysia.

Tuyến ETS phía bắc nối Kuala Lumpur với biên giới Thái Lan đã vận hành từ năm 2010 và chở hơn 4 triệu hành khách vào năm ngoái. Nhưng tuyến phía nam bị trì hoãn, vượt quá thời hạn 2018 như dự kiến.

Dự án dài 192km đang được triển khai theo từng giai đoạn, với 100km cuối đến Johor Bahru vẫn đang xây dựng. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ Kuala Lumpur đến thủ phủ bang Johor sẽ giảm từ 6 giờ xuống còn 3,5 giờ.

Nghị sĩ Kluang Wong Shu Qi, người có mặt trên tàu, nói rằng tuyến ETS sẽ giúp kinh tế địa phương phát triển mạnh nhờ kết nối thuận tiện hơn với thủ đô và sau này với Johor Bahru và Singapore.