Chuyến thăm lịch sử của Quốc vương Malaysia đến Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar bắt tay tại Điện Kremlin (Ảnh: AFP).

Ngày 6/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đón tiếp Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim tại Điện Kremlin nhân chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 6 ngày của ông.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quân vương Malaysia tới Nga kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1967. Sự kiện này thể hiện sự tăng cường quan hệ giữa Nga và Malaysia.

Thông báo từ Hoàng gia Malaysia ngày 2/8 cho hay, mục tiêu chính của chuyến công du kéo dài từ ngày 5-10/8 của Quốc vương Sultan Ibrahim là thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như thương mại, giáo dục và công nghệ. Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Khaled Nordin là một trong những quan chức cấp cao tháp tùng Quốc vương trong chuyến đi này.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng nhấn mạnh ngày 4/8 rằng Malaysia có thể thu hút thêm đầu tư và công nghệ từ Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, hàng không vũ trụ và nông nghiệp thông minh.

Quốc vương Sultan Ibrahim lên ngồi vào đầu năm 2024 theo cơ chế quân chủ luân phiên kéo dài 5 năm, một đặc trưng độc đáo của hệ thống chính trị Malaysia.

Trước Nga, Quốc vương Sultan Ibrahim đã thực hiện các chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Trung Quốc và Brunei, thể hiện nỗ lực đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Malaysia.