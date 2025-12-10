Quân nhân Anh thiệt mạng tại Ukraine trong sự cố thử vũ khí

Anh xác nhận một binh sĩ nước này tử vong ở Ukraine (Ảnh minh họa: The Sun).

Một thành viên của lực lượng vũ trang Anh đã tử vong vào sáng 9/12 sau một tai nạn ở Ukraine. Theo Guardian, đây là lần đầu tiên một quân nhân đang phục vụ của quân đội Anh thiệt mạng tại Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng vào năm 2022.

Nạn nhân chưa được công bố danh tính ngay lập tức, dù Bộ Quốc phòng Anh cho biết gia đình của người này đã được thông báo, sau một sự cố xảy ra trong quá trình thử nghiệm vũ khí tại một địa điểm cách xa tiền tuyến.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Với vô cùng tiếc thương, chúng tôi phải thông báo rằng một thành viên của lực lượng vũ trang Anh đã qua đời ở Ukraine vào sáng nay, ngày 9/12. Ông ấy đã bị thương trong một tai nạn bi thảm khi quan sát lực lượng Ukraine thử nghiệm một năng lực phòng thủ mới, ở khu vực cách xa tiền tuyến".

Nhân sự quân sự Anh có mặt tại Ukraine với số lượng nhỏ để hỗ trợ lực lượng vũ trang nước này và bảo vệ Đại sứ quán Anh, dù sự hiện diện của họ chỉ được thừa nhận một cách hạn chế và thận trọng.

Không có thêm chi tiết nào về sự việc được Anh cung cấp thêm, ngoài việc nói rằng sự cố gây tử vong không phải do hỏa lực của đối thủ. Bộ Quốc phòng Anh cho biết sẽ không đưa ra bình luận thêm về vụ việc.

Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ “sự cảm thông sâu sắc và lời chia buồn tới gia đình của thành viên lực lượng vũ trang của chúng ta, người đã không may thiệt mạng hôm nay. Sự phục vụ và ra đi của anh sẽ không bao giờ bị quên lãng".

Trong một bài đăng trên X, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey viết: “Đau buồn trước cái chết của một binh sĩ Anh ở Ukraine. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và đồng đội của họ khi họ đang tiếc thương người thân. Trái tim chúng tôi hướng về họ".

Một bảng tưởng niệm do bảo tàng chiến tranh Kiev thực hiện thống kê rằng đã có 40 người Anh thiệt mạng khi bảo vệ Ukraine, con số cao hơn so với ước tính trước đó. Không ai trong số họ được biết là đang phục vụ trong quân đội Anh tại thời điểm thiệt mạng.

Hôm 25/11, một người phát ngôn của Thủ tướng Keir Starmer cho biết, trong cuộc điện đàm vào cùng ngày, nhà lãnh đạo Anh và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về “tầm quan trọng của việc các đối tác trong liên minh sẵn sàng hành động tiếp tục chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng đa quốc gia sau khi các hành động thù địch chấm dứt”.

Khi được hỏi liệu Anh vẫn sẵn sàng đưa binh sĩ tới Ukraine sau khi giao tranh chấm dứt hay không, người phát ngôn này nói: “Cam kết đó vẫn giữ nguyên".

Trước đó, Nga đã bác bỏ kịch bản nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia phương Tây, triển khai lực lượng quân sự ở Ukraine, gọi đó là “không thể chấp nhận được” vì cho rằng điều đó gây ảnh hưởng tới an ninh của Moscow.