Quan chức thân Nga ở Ukraine tiết lộ kế hoạch giả chết để thoát ám sát

Vitaly Gura, một quan chức thân Nga thị trấn Novaya Kakhovka thuộc vùng Kherson, miền Nam Ukraine (Ảnh: RT).

RT đưa tin, Vitaly Gura, một quan chức thị trấn Novaya Kakhovka thuộc vùng Kherson, miền Nam Ukraine, hôm 12/9 tiết lộ kế hoạch giả chết của ông do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) sắp xếp nhằm giúp ông thoát âm mưu ám sát của Ukraine.

"Hồi đầu tháng 8, các cơ quan lập pháp đã liên hệ với tôi và nói rằng đang có một âm mưu ám sát nhằm vào tôi. Họ lấy dẫn chứng bằng các đoạn ghi âm", ông Gura cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel One của Nga.

Ông Gura bất ngờ tái xuất sau khi truyền thông địa phương hôm 6/8 đưa tin ông bị lực lượng của Ukraine bắn gần nhà riêng ở Novaya Kakhovka và chết trên đường đến bệnh viện.

Ông Gura đang ở một địa điểm bí mật và thuộc diện được FSB bảo vệ. Ông tuyên bố sẽ quay lại làm việc ở Novaya Kakhovka. "Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ tiếp tục làm việc. Tôi không sợ", quan chức Kherson cho biết.

Nga kiểm soát Kherson từ giữa tháng 3 và lập ra chính quyền thân cận tại đây. Kể từ đó đến nay, Moscow cáo buộc Kiev đứng sau hàng loạt vụ tấn công, ám sát nhằm vào các quan chức do Nga bổ nhiệm.

Theo Channel One, chiến dịch này dường như bắt đầu từ giữa tháng 6. Đầu tiên là một vụ kích nổ lựu đạn nhằm vào quán cà phê nơi nhiều quan chức của Novaya Kakhovka qua lại. Kẻ tấn công được cho là làm việc với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông qua một sĩ quan có tên Ilya Bondarchuk. Người này sau khi bị bắt giữ đã đồng ý hợp tác với cơ quan phản gián của Nga, trong khi Bondarchuk tiếp tục hoạt động trong các khu vực do Ukraine kiểm soát.