Nga cảnh báo cứng rắn kịch bản Pháp "đưa 2.000 quân đến Ukraine"

Các binh sĩ Pháp tập trận ở Ba Lan (Ảnh: AFP).

"Bất kỳ đơn vị vũ trang nào được triển khai tới Ukraine và tham gia chiến đấu chống lại lực lượng của chúng tôi đều trở thành mục tiêu hợp pháp và mục tiêu ưu tiên của quân đội Nga, bất kể họ mang lá cờ nào. Trách nhiệm về hậu quả của những quyết định như vậy sẽ hoàn toàn thuộc về chính quyền Pháp”, ông Alexander Voloshin, thành viên Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), nói với hãng tin Tass ngày 29/10.

“Quân đội Pháp nên tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra với các công dân nước ngoài khi họ chiến đấu cho chính quyền Kiev hiện tại", ông Voloshin cảnh báo.

Theo quan chức Nga, không lực lượng quân sự hay vũ khí nước ngoài nào có thể ngăn cản quân đội Nga tiến công, vì họ liên tục hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga kiêm chỉ huy Lữ đoàn xung kích số 7 thuộc Quân đoàn Tình nguyện Nga tại khu vực tác chiến đặc biệt, ông Alexander Boroday, hoài nghi về kế hoạch được cho là do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra về việc triển khai 2.000 binh sĩ và sĩ quan Pháp tới Ukraine.

Ông Boroday cho rằng quyết định này nhằm mục đích leo thang xung đột.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) hôm 28/10 nhận định, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn để lại dấu ấn trong lịch sử với tư cách là một “nhà lãnh đạo quân sự”. SVR cho rằng ông Macron mong muốn “can thiệp quân sự vào Ukraine”.

Theo SVR, Bộ Tổng tham mưu Pháp được cho là đã được chỉ thị thành lập một lực lượng lên tới 2.000 quân để sẵn sàng triển khai tại Ukraine.

SVR cho biết lực lượng này đã được triển khai tại các khu vực của Ba Lan giáp biên giới Ukraine, nơi họ đang trải qua "khóa huấn luyện chiến đấu chuyên sâu", đồng thời được tiếp nhận vũ khí và trang thiết bị. Việc chuyển lực lượng này đến miền Trung Ukraine được cho là đã được lên kế hoạch trong tương lai gần.

"Trong trường hợp thông tin về kế hoạch can thiệp (vào xung đột Ukraine) bị rò rỉ, Paris dự định tuyên bố rằng đây chỉ là một nhóm nhỏ huấn luyện viên đến Ukraine để huấn luyện binh sĩ được huy động của lực lượng vũ trang Ukraine", SVR cho biết.

Hiện Pháp chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Pháp Pierre Schill gần đây tuyên bố Pháp sẵn sàng gửi quân tới Ukraine ngay từ đầu năm tới, như một phần của đảm bảo an ninh do phương Tây đề xuất nếu lệnh ngừng bắn được thực thi ở Ukraine.

Ông nói thêm rằng quân đội Pháp có khả năng ứng phó với 3 tình huống “báo động” cùng lúc, bao gồm khả năng triển khai lực lượng tới Ukraine. Pháp hiện duy trì "mức độ khẩn cấp quốc gia" gồm 7.000 binh sĩ, có thể được huy động trong vòng 12 giờ đến 5 ngày, cho các nhiệm vụ trong nước hoặc nghĩa vụ trong khuôn khổ liên minh NATO.

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Pháp Fabien Mandon nói rằng quân đội Pháp phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với Nga trong vài năm tới. Ông cho rằng Nga có thể mở rộng xung đột sang lục địa châu Âu, một tuyên bố mà Moscow đã bác bỏ.

Tháng trước, báo Wall Street Journal đưa tin, các lãnh đạo quân đội EU đang soạn thảo một kế hoạch "đảm bảo an ninh" cho Kiev. Kế hoạch này dự kiến ​​sẽ gửi khoảng 10.000 quân tới Ukraine, bao gồm một nhóm để huấn luyện và hỗ trợ các đơn vị Ukraine, và một nhóm khác đóng vai trò là lực lượng đảm bảo an ninh sau khi các bên đạt được thỏa thuận hòa bình.

Nga phản đối mạnh mẽ ý tưởng triển khai quân đội NATO tới Ukraine. Moscow cho rằng tham vọng gia nhập NATO của Kiev là một trong những lý do chính dẫn đến xung đột.