Quan chức Nga thiệt mạng trong vụ tấn công UAV của Ukraine

Chủ tịch Hội đồng Đại biểu thành phố Novaya Kakhovka thuộc vùng Kherson ở Nga, ông Vladimir Leontiev (Ảnh: Telegram).

Hãng RT của Nga đưa tin, trong một tuyên bố hôm 1/10, Thống đốc khu vực Kherson Vladimir Saldo thông báo tin ông Kakhovka đã qua đời tại bệnh viện sau khi bị thương trong một cuộc tấn công UAV của Ukraine.

"Ông Vladimir Pavlovich Leontiev đã qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Các bác sĩ đã nỗ lực hết sức nhưng không thể cứu sống ông", ông Saldo viết.

Ông Saldo đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông Leontiev đồng thời nhấn mạnh "ông Leontiev là người được kính trọng trên khắp vùng Kherson của Nga".

Vào sáng 1/10, ông Leontiev, 61 tuổi, đã bị thương khi một UAV của Ukraine có tên gọi "Baba Yaga" nhắm vào thành phố.

Các phương tiện truyền thông dẫn nguồn từ cơ quan báo chí của Thống đốc địa phương cho biết, chiếc UAV đã truy đuổi ông Leontiev và đâm trúng lưng nạn nhân trước khi ông kịp tìm được nơi trú ẩn.

Nạn nhân đã bị thương do trúng bom và tổn thương nghiêm trọng ở cột sống. Hai phụ nữ dân thường cũng được báo cáo là bị thương trong vụ việc.

Thống đốc Saldo cho biết thêm, ông Leontiev từ lâu là người đứng đầu chính quyền Novaya Kakhovka và nổi tiếng ở vùng Kherson.

Ông mô tả vị quan chức xấu số này là "một người đàn ông trung thực, nguyên tắc, cởi mở với mọi người" và gọi ông là "một người yêu nước chân chính, yêu nước Nga và Kherson".

Thống đốc Saldo cũng lưu ý vai trò của ông Leontiev, vốn là một trong những người ủng hộ đầu tiên của đảng Nước Nga Thống nhất tại khu vực này.

Truyền thông Nga đưa tin rằng vụ không kích khiến ông Leontiev thiệt mạng là một phần của loạt tấn công lớn hơn do lực lượng Ukraine thực hiện nhằm vào các khu định cư ở vùng Kherson.

Các quan chức Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua, pháo binh và UAV của Ukraine đã thực hiện 68 cuộc không kích trên 13 khu vực đông dân cư trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo, 20 UAV của Ukraine cũng đã bị bắn hạ trong đêm trên bầu trời các vùng Belgorod, Rostov, Saratov và Voronezh của Nga.

Trong những tháng gần đây, Kiev thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư, gây ra thương vong cho dân thường.

Moscow đáp trả bằng các cuộc không kích vào các cơ sở quân sự của Ukraine.