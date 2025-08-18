Mỹ thử nghiệm cặp "song sát" mới, F-35 gia tăng uy lực công phá

Tiêm kích F-35 (Ảnh: AFP).

Trong một cuộc thử nghiệm tác chiến không quân hợp nhất thế hệ mới, công ty Performance Drone Works (PDW) của Mỹ - chuyên về trí tuệ nhân tạo và hệ thống hàng không không người lái (UAS) - phối hợp cùng Bộ Quốc phòng Mỹ đã thử nghiệm khả năng hiệp đồng hỏa lực giữa UAV PDW C100 và tiêm kích tàng hình đa nhiệm F-35A Lightning II.

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào tháng 7, trong đó UAV C100 chiếu xuống mục tiêu mặt đất bằng thiết bị định vị laser, sau đó tiêm kích F-35A thả và dẫn hướng 4 quả bom dẫn đường laser GBU-12 Paveway II (phiên bản huấn luyện không mang thuốc nổ) để tấn công chính xác.

Theo tuyên bố của PDW, C100 được trang bị hệ thống định vị laser Leonardo STAG5 LTD, đã chỉ dẫn thành công để F-35 ném toàn bộ số bom GBU-12 vào các mục tiêu định sẵn.

PDW nhấn mạnh rằng thử nghiệm chứng minh khả năng điều khiển UAV C100 từ khoảng cách an toàn để đánh dấu mục tiêu, cung cấp dữ liệu cho hỏa lực hiệp đồng mà không cần máy bay hỗ trợ, qua đó giảm rủi ro cho phi công.

UAV C-100 (Ảnh: PDW).

Đây là một khái niệm có nét tương đồng nhưng cũng khác biệt với mô hình “Loyal Wingman”, loại UAV bán tự động hoạt động trực tiếp dưới sự điều khiển của tiêm kích có người lái.

Trong cuộc trình diễn, UAV C100 thực hiện ba đợt chiếu tia laser mục tiêu ở các cự ly 1.000m, 1.500m và 2.000m, đồng thời bay lượn khoảng 35 phút ở khoảng cách 3km so với người điều khiển để thu thập dữ liệu hình ảnh chi tiết.

PDW khẳng định C100 được thiết kế như một nền tảng hỏa lực có thể tác chiến độc lập, với khả năng thực hiện hàng loạt nhiệm vụ, từ trinh sát, giám sát mục tiêu (ISR), chỉ thị mục tiêu cho đến tác chiến hỏa lực trực tiếp.

Theo Giám đốc điều hành PDW, ông Ryan Gury, C100 “mang lại bước nhảy vọt về tính linh hoạt chiến thuật cho binh sĩ” và sẽ đóng vai trò nền tảng tấn công đa miền, có thể tích hợp với các hệ thống hỏa lực gián tiếp, yểm trợ hỏa lực tầm gần cũng như trên biển.

Trong cuộc thử nghiệm, UAV C100 được điều khiển từ mặt đất, chiếu mục tiêu bằng hệ thống laser LTD trước khi F-35A bay qua và thả bom GBU-12 đánh trúng toàn bộ mục tiêu.

C100 là UAV 4 cánh, có khả năng mang tải gần 10kg, thời gian bay tới 74 phút, triển khai nhanh trong vòng chưa đầy 2 phút, hoạt động được trong dải nhiệt độ từ -20°C đến 57°C, tầm hoạt động 10km, tốc độ 65km/h, trần bay 3.658m. PDW ký hợp đồng trị giá hơn 15,3 triệu USD với Lục quân Mỹ vào tháng 12/2024 để cung cấp hệ thống này.

Việc tích hợp UAV C100 với F-35A được giới quan sát coi là sự phát triển của một học thuyết tác chiến không quân mới, trong đó UAV giá rẻ, dễ thay thế sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ rủi ro cao như trinh sát, tác chiến điện tử và chỉ thị mục tiêu, còn tiêm kích tàng hình duy trì vai trò tung đòn tấn công chính từ cự ly an toàn, giảm thiểu nguy cơ cho phi công cũng như kịch bản tổn thất máy bay.