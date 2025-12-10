Quan chức Hàn Quốc từ chức vì đề thi tiếng Anh đại học quá khó

Đề thi tiếng Anh trong kỳ thi đại học Hàn Quốc năm nay được xem là quá khó (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Viện Chương trình và Đánh giá Hàn Quốc (KICE), ông Oh Seung-geol, đã từ chức sau khi thừa nhận rằng phần thi tiếng Anh của Kỳ thi Năng lực Học thuật Đại học (CSAT), tổ chức vào ngày 13/11, đã không phù hợp, khi chỉ 3,11% tổng số thí sinh nằm trong phổ điểm cao nhất.

Chỉ 15.154 thí sinh đạt điểm từ 90 trở lên, phổ điểm cao nhất, và đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ khi môn tiếng Anh chuyển sang hệ thống chấm điểm tuyệt đối vào năm 2018. Con số này còn thấp hơn cả ngưỡng 4% dùng để xếp hạng cao nhất trong hệ thống chấm điểm tương đối áp dụng cho các môn khác.

Năm 2024, có 6,22% thí sinh đạt điểm cao nhất ở môn tiếng Anh.

Ngày 4/12, khi kết quả chính thức được công bố, ông Oh bày tỏ tiếc nuối vì mức độ khó của phần thi tiếng Anh đã lệch khỏi mục tiêu của hệ thống chấm điểm tuyệt đối.

Ông nói: "Đối với phần thi tiếng Anh, chúng tôi phát hiện nhiều câu hỏi giống với các đề thi thử tư nhân trong quá trình xây dựng đề, nên đã thay đổi một số câu. Do đã làm như vậy, chúng tôi đã không thể đánh giá đúng mức độ khó của một số câu hỏi".

Trong số 12 người đứng đầu KICE trước đây, chỉ 4 người hoàn thành đầy đủ nhiệm kỳ 3 năm. Hầu hết các trường hợp xin từ chức là vì lỗi ra đề. Ông Oh là người đầu tiên từ chức vì độ khó của đề thi.