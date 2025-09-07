Quan chức Điện Kremlin: Tổng thống Nga, Mỹ sẽ ngăn chặn Thế chiến III

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp tại Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

"Ông Stalin, ông Roosevelt và ông Churchill đã chiến thắng Thế chiến II. Ông Putin và ông Trump sẽ ngăn chặn Thế chiến III”, Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), bình luận trên mạng xã hội X hôm 6/9.

Bài đăng của quan chức Điện Kremlin cũng đăng kèm bức ảnh chụp các nhà lãnh đạo Liên Xô, Mỹ và Anh tại Hội nghị Yalta lịch sử năm 1945, sự kiện đặt nền móng cho trật tự thế giới hậu chiến.

Ông cũng phản bác cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul về tuyên bố cho rằng Moscow không nghiêm túc đối với các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột và kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

“Sai lầm. Hòa bình đang đến gần chính xác là nhờ cuộc đối thoại của Tổng thống Trump - Putin. Những cách tiếp cận của (cựu Tổng thống Mỹ Joe) Biden đã thất bại. Những nỗ lực cô lập đã thất bại. Các biện pháp trừng phạt đã thất bại. Đối thoại, tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau, giải quyết vấn đề để tìm ra giải pháp lâu dài là con đường đúng đắn”, ông Dmitriev nhấn mạnh.

Sau thời gian dài gián đoạn trong các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một số cuộc điện đàm và hội đàm trực tiếp tại Alaska vào giữa tháng 8.

Mặc dù không đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, hai bên đã ca ngợi sự hợp tác này là rất hiệu quả. Sau các cuộc đàm phán, Tổng thống Trump nói rằng Ukraine không thể hy vọng gia nhập NATO hoặc giành lại Crimea, bán đảo mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2014.

Tổng thống Putin đã cho thấy tín hiệu lạc quan thận trọng về triển vọng chấm dứt xung đột Ukraine, lưu ý rằng "có ánh sáng cuối đường hầm".

Mặt khác, ông Putin cảnh báo nếu không tìm ra giải pháp ngoại giao, Moscow sẽ buộc phải đạt được mục tiêu thông qua biện pháp quân sự. Ông tuyên bố, quân đội Nga đang tiến lên trên tất cả các mặt trận ở Ukraine.

Nga nhiều lần khẳng định một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột chỉ có thể đạt được nếu Ukraine cam kết trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa, bao gồm các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Trao đổi với các phóng viên ngày 5/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Putin đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moscow để đàm phán.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, thông qua tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine, Tổng thống Zelensky đã từ chối tới Moscow đàm phán với Tổng thống Putin.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gọi đề xuất gặp mặt tại Moscow của ông Putin là “không thể chấp nhận được”. Ông Sybiha cho hay, đến nay ít nhất 7 nước, gồm Áo, Vatican, Thụy Sĩ và một số nước vùng Vịnh sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin.

Trong cuộc họp báo cuối chuyến thăm Trung Quốc tuần này, Tổng thống Putin nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky tại Moscow.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định ông chưa từng loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, song nhấn mạnh sự kiện này phải được chuẩn bị trước kỹ càng và phải dẫn đến kết quả tích cực.