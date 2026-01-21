Phu nhân Phó Tổng thống Mỹ mang thai con thứ tư

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng vợ, Usha Vance, và các con thăm Ấn Độ năm 2025 (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ thông tin rằng Usha đang mang thai con thứ tư của chúng tôi, một bé trai. Usha và em bé đều khỏe mạnh, và tất cả chúng tôi đều mong chờ chào đón bé vào cuối tháng 7”, Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Đệ nhị phu nhân Usha Vance thông báo trên mạng xã hội ngày 20/1.

Gia đình Phó Tổng thống Vance gửi lời cảm ơn đối với các bác sĩ quân y và đội ngũ nhân viên của họ.

"Trong thời gian đầy hứng khởi và bận rộn này, chúng tôi đặc biệt biết ơn các bác sĩ quân y đã chăm sóc gia đình chúng tôi chu đáo. Các nhân viên đã nỗ lực hết mình để đảm bảo chúng tôi có thể phụng sự đất nước, đồng thời tận hưởng cuộc sống tuyệt vời bên các con", Phó Tổng thống và phu nhân gửi thông điệp.

Tài khoản mạng xã hội của Nhà Trắng đã đăng tải thông điệp sau thông báo của Phó Tổng thống Vance: "Chúng ta là chính quyền ủng hộ gia đình nhất trong lịch sử. Xin chúc mừng".

Ông Vance và vợ gặp nhau khi đang học tại Trường Luật Yale và kết hôn năm 2014.

Gia đình Phó Tổng thống Mỹ có 3 người con: Ewan, Vivek và Mirabel. Cả gia đình thường xuyên đi du lịch khắp nước Mỹ và thế giới.

Bà Usha, 40 tuổi, đã từ bỏ công việc luật sư nổi tiếng của mình khi chồng bà trở thành Phó Tổng thống Mỹ. Bà thường xuyên xuất hiện bên cạnh chồng trong suốt năm đầu tiên ông Vance nhậm chức.

Phó Tổng thống Vance thường xuyên nói về gia đình và cuộc hôn nhân của mình. Ông cũng là người đóng góp tiếng nói hàng đầu trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm khuyến khích người Mỹ sinh thêm con.