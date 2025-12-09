Phó Tổng thống JD Vance: Việc nhập cư ồ ạt đang phá hủy "Giấc mơ Mỹ"

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Ông Vance đưa ra bình luận này khi phản hồi một video của chủ một công ty xây dựng, người nói rằng thật “đáng kinh ngạc” khi người nhập cư không đến làm việc.

“Nhập cư ồ ạt là hành vi phá hủy Giấc mơ Mỹ", ông Vance nói. Ông cho rằng, mọi bản ghi nhớ chính sách, bài viết của các viện nghiên cứu, hay nghiên cứu kinh tế lượng cho rằng nhập cư quy mô lớn mang lại lợi ích "đều được tài trợ bởi những người đang làm giàu từ hệ thống cũ". Ông không giải thích chi tiết về tuyên bố này.

Ông Vance từ lâu đã lập luận rằng tình trạng nhập cư ồ ạt đang đẩy giá bất động sản gia tăng và khiến nhà ở trở nên không thể chi trả.

“Nhiều người trẻ đang nói rằng giá nhà đắt quá mức. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đất nước chúng ta đã tràn ngập 30 triệu người nhập cư bất hợp pháp”, ông nói với Fox News tháng trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Ông đã tăng mạnh các cuộc truy quét nhập cư và cam kết thực hiện cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ, đồng thời ưu tiên loại bỏ những tội phạm nguy hiểm.

Đảng Dân chủ và các nhóm quyền lợi người di cư lập luận rằng các đặc vụ liên bang thường trục xuất cả những người không có tiền án hay lịch sử bạo lực, bao gồm cả vợ/chồng của công dân Mỹ. Một số cuộc biểu tình đã diễn ra trước các trung tâm giam giữ tại một số thành phố.

Về phần mình, ông Trump cáo buộc những người chỉ trích ông đang bảo vệ tội phạm và đã nhấn mạnh một số vụ án gây chú ý, bao gồm một vụ gian lận phúc lợi mới bị phanh phui ở bang Minnesota có liên quan đến các thành viên trong cộng đồng người gốc Somalia tại bang này.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 4/12 cho biết nước này dự định mở rộng số lượng quốc gia nằm trong danh sách cấm nhập cảnh lên hơn 30 nước.

Việc mở rộng danh sách sẽ đánh dấu diễn biến mới trong các biện pháp siết nhập cư mà chính quyền đã thực hiện kể từ vụ nổ súng vào 2 lính Vệ binh Quốc gia ở Washington, DC vào cuối tháng trước.

Vài ngày sau vụ nổ súng, ông Trump cam kết “tạm dừng dài hạn” việc tiếp nhận người nhập cư từ tất cả “các quốc gia thuộc Thế giới thứ ba”, dù ông không nêu cụ thể quốc gia nào hoặc định nghĩa “Thế giới thứ ba”.