Nga gửi thông điệp cho Ukraine về đàm phán hòa bình

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan chủ trì cuộc họp giữa các nhà đàm phán Ukraine và Nga tại Istanbul ngày 16/5 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với đài RBC hôm 24/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bình luận về những phát biểu gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và đề xuất Kazakhstan là nơi tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Theo ông Peskov, "Ukraine đang đưa ra rất nhiều đề xuất, nêu tên rất nhiều quốc gia", nhưng lại phớt lờ những gợi ý của Nga về các bước đi thực tế.

Người phát ngôn Điện Kremlin lấy một ví dụ là việc Tổng thống Zelensky từ chối đến Moscow để đàm phán với Tổng thống Putin, điều mà ông Peskov cho rằng không được giải thích một cách rõ ràng.

Ông cũng lấy một ví dụ khác là sáng kiến thành lập 3 nhóm công tác, đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay, nhưng chưa bao giờ được thực hiện vì phía Ukraine đã có lúc ngừng xem xét.

"Họ không được quên rằng, mỗi ngày trôi qua, nếu phía Ukraine từ chối đàm phán, vị thế của họ trên bàn đàm phán sẽ chỉ càng xấu đi. Đây là thực trạng. Những diễn biến trên tiền tuyến là bằng chứng rõ ràng cho điều này", quan chức Điện Kremlin cảnh báo.

Ông cũng lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao ý chí chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tiếp tục thúc đẩy việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

"Tổng thống Putin sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp hòa bình", ông Peskov tuyên bố.

Ông Peskov nhắc lại rằng Tổng thống Putin sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky sau khi công tác chuẩn bị cho cuộc gặp hoàn tất.

"Một cuộc gặp không được chuẩn bị sẽ là một chiêu trò quảng cáo và chắc chắn sẽ thất bại", ông cảnh báo.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 23/9, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông khó chấp nhận đề xuất của Tổng thống Putin về việc tới Moscow đàm phán. Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine và các nước phương Tây đã đưa ra các lựa chọn khác về nơi tổ chức đàm phán, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Xê út, các quốc gia châu Âu "trung lập" như Áo và Thụy Sĩ, "thậm chí" cả những nơi như Kazakhstan.

Ông Peskov cho biết Moscow không coi Áo và Thụy Sĩ là trung lập vì họ ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với Nga, giải thích lý do Moscow tin rằng Ukraine không thể hiện thiện chí trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Peskov tuyên bố Nga "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc đảm bảo an ninh quốc gia bằng cách này hay cách khác. Ông nói thêm rằng Nga đã tạo ra nhiều cơ hội cho phương Tây giải quyết các mối quan ngại của mình một cách hòa bình kể từ thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhưng đã bị từ chối.

"Tổng thống Putin đã nhiều lần cố gắng và đề nghị giải quyết tận gốc rễ cuộc xung đột Ukraine. Tổng thống đã đề nghị điều này với phía Mỹ - thậm chí trước thời chính quyền Tổng thống Joe Biden và trước mặt ông Biden, Tổng thống cũng đã đề xuất với ông Obama. Chúng tôi còn nhớ; đó là năm 2007. Đề xuất này đã được đưa ra cho tất cả các bên, đã được đề xuất cho toàn thế giới. Nhưng chúng tôi đã nghe thấy những lời từ chối gay gắt từ phía Mỹ khi đề cập đến chủ đề này", ông Peskov nhắc lại.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột ở Ukraine là phải giải quyết các vấn đề về an ninh châu Âu và vị thế của Nga trong thỏa thuận này, do đó cần có sự tham gia của các quốc gia khác.