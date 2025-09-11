Phó Tổng thống Mỹ nêu 2 yếu tố cản trở thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn kênh One America News Network đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đã “ít nhất thu hẹp lại thành một vài vấn đề cốt lõi”.

“Một vấn đề là lãnh thổ. Nga muốn khoảng 6.000km² mà họ chưa kiểm soát được bằng vũ lực. Đó là điều họ muốn”.

Trong khi đó, theo ông Vance, phía Ukraine đang yêu cầu các bảo đảm an ninh “dù từ châu Âu hay từ ai khác”. Ông nói thêm: “Họ muốn chắc chắn rằng nếu ký thỏa thuận, Nga sẽ không tấn công trở lại trong vài tháng hoặc vài năm nữa”.

Ông Vance cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển, nhưng câu hỏi mấu chốt là liệu “Nga và Ukraine có bước qua cánh cửa hòa bình đó hay không”. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn đang làm việc tích cực cho mục tiêu này”.

“Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta cuối cùng sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình. Vấn đề là liệu điều đó kéo dài thêm một năm hay một tháng, liệu sẽ có thêm 100.000 hay một triệu người nữa phải thiệt mạng trong quá trình này”, ông nói.

Thông qua vai trò trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Moscow và Kiev đã tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp gần đây. Tuy nhiên, 2 bên vẫn chưa thể thống nhất về vấn đề lãnh thổ cũng như các đảm bảo an ninh.

Moscow kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho xung đột nhưng cảnh báo sẽ tiếp tục hành động quân sự cho đến khi giải quyết những nguyên nhân gốc rễ. Nga khẳng định rằng một thỏa thuận phải bao gồm tình trạng trung lập của Ukraine, giải trừ quân bị, và công nhận bán đảo Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia thuộc Nga.

Mặt khác, Moscow phản đối bất cứ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine mà không có sự tham gia và nhất trí của Nga.