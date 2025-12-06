Mỹ thu phí bắt giữ 5.000 USD với những người nhập cảnh trái phép

Các đặc vụ lực lượng tuần tra biên giới Mỹ (Ảnh: Reuters).

Ông Michael Banks, Chỉ huy trưởng Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ, viết trong một thông báo trên X ngày 4/12 rằng, khoản “phí bắt giữ” này áp dụng cho bất kỳ ai từ 14 tuổi trở lên bị bắt và bị xác định là đã vượt biên giới trái phép, cũng như không đủ điều kiện nhập cảnh.

Khoản phí này đã được Quốc hội phê duyệt theo đạo luật "lớn và đẹp" của Tổng thống Donald Trump, vốn được thông qua vài tháng trước.

“Thông điệp này áp dụng cho tất cả những người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp, bất kể họ đã vào bằng cách nào, đã ở Mỹ bao lâu, vị trí hiện tại của họ, hay bất kỳ thủ tục nhập cư nào đang diễn ra”, ông Banks cho biết.

Số vụ bắt giữ tại biên giới Tây nam Mỹ đã giảm mạnh trong năm qua, xuống mức thấp nhất tính theo tháng kể từ những năm 1960. Trong tháng 11, Lực lượng Tuần tra Biên giới ghi nhận khoảng 7.300 vụ bắt giữ dọc biên giới Mexico, theo Bộ An ninh Nội địa. Đây là mức giảm nhẹ so với tháng 10.

Đồng thời, các đặc vụ Tuần tra Biên giới đã được triển khai đến các thành phố sâu trong nội địa, xa biên giới, nơi họ thường xuyên tiến hành bắt giữ tại các bãi đỗ xe, trạm rửa xe và những địa điểm khác được cho là nơi người nhập cư trái phép tụ tập.

Bộ An ninh Nội địa cho biết trong một thông cáo tối 5/12 rằng khoản phí này đã được áp dụng từ tháng 9. Đối với bất kỳ ai không nộp khoản phí này, tiền phạt sẽ trở thành “món nợ đối với chính phủ Mỹ” và có thể khiến họ bị cấm quay lại Mỹ hợp pháp, cơ quan cho biết.

Khoản phí bắt giữ này là hình phạt mới nhất được công bố đối với những người nhập cư bị nhắm mục tiêu trong chính sách trục xuất quy mô lớn của ông Trump. Hồi đầu năm nay, chính quyền cho biết họ sẽ bắt đầu áp dụng mức phạt gần 1.000 USD mỗi ngày đối với những người đang đối mặt với lệnh trục xuất nhưng chưa rời đi.

Tách biệt với điều này, chính quyền cũng đã khởi động một chiến dịch tự nguyện rời Mỹ quy mô lớn, đề nghị trả 1.000 USD cho người nhập cư để tự rời Mỹ nếu họ làm thủ tục qua ứng dụng CBP Home của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới.

Tuần này, Bộ An ninh Nội địa cho biết khoảng 1,9 triệu người nước ngoài đã tự rời khỏi Mỹ kể từ khi ông Trump nhậm chức, dù không rõ có bao nhiêu người trong số đó sử dụng ứng dụng CBP Home.