Philippines nêu lý do khiến kế hoạch mua 20 tiêm kích F-16 Mỹ bị hoãn

Một tiêm kích F-16 của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Kế hoạch mua tiêm kích F-16 từ Mỹ của Philippines đã bị hoãn do hạn chế về mặt ngân sách, Đại sứ của Manila tại Washington Jose Manuel Romualdez cho biết hôm 9/9.

Đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng này, ước tính trị giá khoảng 5,6 tỷ USD với 20 tiêm kích F-16.

Khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thương vụ này sẽ "cải thiện an ninh cho một đối tác chiến lược, vốn tiếp tục là lực lượng quan trọng cho sự ổn định chính trị, hòa bình và tiến bộ kinh tế ở Đông Nam Á", đồng thời thúc đẩy "năng lực của Không quân Philippines trong việc thực hiện nhận thức về lĩnh vực hàng hải" và "nâng cao khả năng chế áp phòng không".

“Hiện tại, tôi nghĩ thương vụ đang bị hoãn, chủ yếu vì vấn đề then chốt của toàn bộ việc mua sắm này là nguồn tài chính”, Đại sứ Jose Manuel Romualdez, nói với các phóng viên.

Ông Romualdez cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro đã khẳng định còn có những ưu tiên khác cho Lực lượng Vũ trang Philippines trước một thương vụ lớn như vậy.

“Chúng ta sẽ xem quá trình thảo luận ngân sách sắp tới quyết định thế nào về việc Philippines sẽ chi khoản tiền được phân bổ cho chương trình hiện đại hóa. Nhưng như tôi đã nói, thực sự tài chính là điểm nghẽn", ông nói.

Vào tháng 6, Philippines đã ký một hợp đồng trị giá 975,3 tỷ won (703 triệu USD) để mua 12 tiêm kích FA-50 từ Hàn Quốc.

Philippines đã đẩy mạnh hiện đại hóa quân sự trong những năm gần đây, ưu tiên năng lực hải quân và phòng không, nhưng các quan chức thừa nhận rằng hạn chế ngân sách đã giới hạn những gì có thể thực hiện.