Phiến quân Myanmar bị tố đánh bom 120 xe hàng ở bang giáp Trung Quốc

Ảnh hiện trường vụ cháy xe hàng ở bang Shan (Ảnh: GNLM).

"Do hành động khủng bố…, khoảng 120 trong số 258 phương tiện chở hàng gia dụng, hàng tiêu dùng, quần áo và vật liệu xây dựng đã bị lửa thiêu rụi", Global New Light of Myanmar (GNLM) đưa tin ngày 24/11.

Theo GNLM, 3 nhóm nổi dậy ngày 23/11 đã dùng máy bay không người lái thả bom vào đoàn xe tại cửa khẩu Kyinsankyawt ở bang Shan, giáp biên giới Trung Quốc. Ngọn lửa bùng lên và lan từ xe này sang xe khác đỗ trong sân.

Trong khi đó, Li Kyar Win, phát ngôn viên của một trong các lực lượng nổi dậy, phủ nhận việc đốt đoàn xe, đồng thời khẳng định họ không tiến hành các cuộc tấn công "hủy hoại lợi ích của người dân".

Quân đội Myanmar đã mất quyền kiểm soát một số thị trấn và tiền đồn quân sự ở miền đông bắc và các khu vực khác sau khi đối mặt cuộc tấn công phối hợp lớn nhất từ trước tới nay của các nhóm quân nổi dậy.

Truyền thông nhà nước Myanmar cáo buộc quân nổi dậy Myanmar đánh bom đoàn xe tải chở hàng hóa từ Trung Quốc (Ảnh: GNLM).

Liên Hợp Quốc cho biết hơn 2 triệu người đã phải chạy tị nạn sang các vùng khác trên đất nước sau khi giao tranh bùng nổ ngày 27/10.

Đầu tuần này, có thông tin ít nhất 10 người đã thiệt mạng ở thị trấn Laukkai, cũng ở bang Shan giáp biên giới với Trung Quốc, sau khi tên lửa bắn trúng chiếc xe đang chở người chạy nạn.

Cả người phát ngôn của chính quyền Myanmar và nhóm phiến quân hoạt động trong khu vực đều lên án vụ việc, đồng thời phủ nhận trách nhiệm.

Reuters không thể xác minh độc lập số người chết trong vụ tấn công.

Vụ cháy xe hàng ngày 23/11 xảy ra khi Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar gặp các quan chức hàng đầu ở thủ đô Naypyidaw để trao đổi về sự ổn định ở biên giới. Trung Quốc đã kêu gọi hòa bình và ổn định ở Myanmar.