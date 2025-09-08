Ông Thaksin trở về Thái Lan trước ngày tòa ra phán quyết

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: Reuters).

"Ông ấy đã trở về", quan chức đảng Pheu Thai Chayika Wongnapachant xác nhận với hãng tin Reuters hôm nay 8/9, đề cập tới cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.

Reuters cũng đăng tải bức ảnh chụp ông Thaksin tươi cười bước ra khỏi nhà ga của sân bay Don Meuang ở Bangkok.

Trước đó, trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội vào sáng 5/9, ông Thaksin cho biết ông dự định bay đến Singapore bằng máy bay tư nhân để gặp bác sĩ từng điều trị cho mình. Tuy nhiên, ông phàn nàn rằng nhân viên xuất nhập cảnh Thái Lan đã khiến chuyến bay dự kiến đến Singapore của ông bị trễ gần 2 giờ.

Trong chuyến bay đến Singapore, phi công thông báo rằng chuyên cơ của ông không thể hạ cánh kịp tại sân bay Seletar (nơi phục vụ máy bay riêng) vì sân bay đóng cửa lúc 22h. Do đó, ông chỉ đạo phi công đổi hướng sang Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất), nơi có các bác sĩ từng điều trị bệnh xương và phổi cho ông trong nhiều năm.

Ông Thaksin, 76 tuổi, cam kết sẽ trở lại Thái Lan trước ngày 8/9 và trực tiếp đến Tòa án Tối cao để nghe phán quyết vào ngày 9/9.

Tòa đã yêu cầu ông có mặt tại phiên xử liên quan đến vụ việc ông lưu trú kéo dài tại Bệnh viện Cảnh sát Bangkok từ giữa năm 2023 đến đầu năm 2024 thay vì thụ án trong tù.

Ông Thaksin giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001, nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và đối mặt với hàng loạt tội danh.

Ông sống lưu vong từ năm 2008 sau khi bị lật đổ, Dubai là một trong những nơi mà ông từng lưu lại. Tháng 8/2023, ông trở về nước và lập tức bị áp giải đến Tòa án Tối cao.

Tòa án đã phán quyết 8 năm tù đối với ông Thaksin vì 3 tội danh liên quan đến tham nhũng. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sau đó đã giảm án cho ông xuống còn một năm. Tuy nhiên, ông Thaksin phải vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm đầu tiên thụ án.

Sau một thời gian thụ án ngoài nhà tù, ông Thaksin được trả tự do từ ngày 18/2/2024.

Việc ông nằm viện kéo dài đã gây nhiều tranh cãi, khi phe đối lập và dư luận cho rằng ông Thaksin được đối xử đặc biệt. Hội đồng Y khoa Thái Lan sau đó đã điều tra và áp dụng biện pháp kỷ luật đối với một số bác sĩ liên quan.

Tòa án Tối cao sẽ quyết định vào ngày 9/9 về việc liệu thời gian nằm viện của ông Thaksin có được tính là thời gian thụ án hay không.

Tháng trước, ông Thaksin được tuyên trắng án trong một vụ kiện mà ông bị cáo buộc tội khi quân. Theo phán quyết của tòa án, những bằng chứng được đệ trình không đủ để kết tội ông.

Trong khi đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 29/8 ra phán quyết phế truất cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, con gái của ông Thaksin.