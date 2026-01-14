Phát hiện mới về tàu chở dầu treo cờ Nga bị Mỹ bắt giữ

Một tàu tuần tra bờ biển của Mỹ đang áp giải tàu chở dầu Marinera (Ảnh: Tuần duyên Mỹ).

Các kênh truyền thông Anh, trong đó có BBC và The Sun, ngày 13/1 đưa tin tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga, bị quân đội Mỹ bắt giữ tại vùng biển quốc tế ở Bắc Đại Tây Dương, đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc Scotland.

Theo các kênh truyền thông, tàu Marinera được một tàu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ cùng các tàu kéo của Anh hộ tống tại vịnh Moray - một vịnh lớn nằm về phía bắc và phía đông thành phố Inverness - kèm theo việc công bố nhiều bức ảnh của tàu chở dầu này.

Một quan chức chính phủ Anh nói với BBC rằng tàu đã “đi vào vùng biển Anh để tiếp tế các nhu yếu phẩm thiết yếu”. Sau đó, con tàu dự kiến sẽ tiếp tục hành trình đến nơi khác, theo lời quan chức này.

Các kênh truyền thông cho biết, điểm đến cuối cùng của tàu treo cờ Nga hiện vẫn chưa được xác định.

Tàu Marinera bị chặn giữ vào ngày 7/1 ở khu vực phía Tây Bắc Scotland. Lầu Năm Góc tuyên bố tàu này, trước đây có tên là Bella 1, đã liên quan đến các hành vi “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ” đối với Venezuela. Quân đội Anh đã tham gia “hỗ trợ” trong việc bắt giữ tàu.

Nga đã thừa nhận việc tàu Marinera bị bắt giữ. Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết tàu Marinera đã nhận được giấy phép tạm thời treo cờ Nga vào ngày 24/12/2025.

Moscow cũng cáo buộc Washington vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, văn kiện bảo đảm quyền tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế.

Theo Moscow, hành động này sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng hơn nữa trong khu vực Á - Âu - Đại Tây Dương và làm hạ thấp “ngưỡng sử dụng vũ lực đối với các tàu dân sự”.

Bộ Ngoại giao Nga tuần trước cho biết phía Mỹ đã nhiều lần được thông báo thông qua các kênh liên lạc chính thức rằng tàu chở dầu này đang treo cờ Nga. Moscow cũng phản đối mạnh mẽ những tuyên bố của các quan chức Mỹ về việc đe dọa truy tố thủy thủ đoàn của tàu trên lãnh thổ Mỹ.

Thủy thủ đoàn của tàu Marinera bao gồm các công dân Nga, Ukraine và Ấn Độ. Washington đã đồng ý thả tự do cho 2 thành viên thủy thủ đoàn người Nga sau khi nhận được yêu cầu từ Điện Kremlin.

Mỹ lần đầu nhắm đến tàu Marinera vào cuối tháng 12 năm ngoái, sau khi tàu được cho là đã tìm cách tiếp cận Venezuela. Khi đó, tàu đã từ chối yêu cầu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ về việc cho lực lượng này lên tàu kiểm tra và đổi hướng ra Đại Tây Dương, khiến quân đội Mỹ tiến hành truy đuổi.

Việc bắt giữ tàu Marinera diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành một cuộc đột kích quân sự tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro, người bị Mỹ cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Ông Maduro nhiều lần phản bác cáo buộc của Mỹ.