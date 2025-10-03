Mỹ: Phát hiện kho báu vàng, bạc dưới xác tàu đắm 300 năm

Số vàng, bạc được phát hiện có ý nghĩa lớn về mặt lịch sử và nghiên cứu (Ảnh: 1715 Fleet Queens Jewels, LLC).

Trong thông cáo báo chí, công ty trục vớt 1715 Fleet Queens Jewels, LLC cho biết, họ đã tìm thấy số đồng xu này hồi tháng 7 tại vùng đông nam của bang, khu vực được mệnh danh là “Bờ biển Kho báu”.

Theo công ty, phát hiện này là một phần của kho báu trị giá 400 triệu USD gồm vàng, bạc và đá quý bị mất do hạm đội Tây Ban Nha gặp bão năm 1715.

“Phát hiện này không chỉ là về kho báu, mà còn là về những câu chuyện mà nó kể. Mỗi đồng xu là một mảnh của lịch sử, một cầu nối hữu hình với những con người đã sống, làm việc và ra khơi trong thời hoàng kim của đế chế Tây Ban Nha", ông Sal Guttuso, giám đốc điều hành của công ty, nói trong thông cáo.

“Việc tìm thấy tới 1.000 đồng xu trong một lần trục vớt là điều cực kỳ hiếm và phi thường", ông Guttuso nói thêm.

Theo 1715 Fleet Queens Jewels, các đồng xu được đúc tại các thuộc địa Tây Ban Nha ở Mexico, Peru và Bolivia. Công ty cho biết nhiều đồng xu vẫn còn hiển thị rõ năm sản xuất và dấu của xưởng đúc, “khiến chúng có giá trị lớn đối với các nhà sử học và giới sưu tầm".

Thông cáo bổ sung rằng: “Tình trạng của các đồng xu cho thấy chúng có thể từng nằm trong cùng một rương hoặc cùng một chuyến hàng bị đổ tràn ra khi con tàu vỡ tan trong cơn bão dữ".

Ngoài ra, các thợ lặn cũng phát hiện một viên đá quý và mảnh vụn của một sợi dây chuyền vàng tại cùng địa điểm.

Công ty 1715 Fleet Queens Jewels, đơn vị tuyên bố sở hữu quyền trục vớt độc quyền xác tàu của hạm đội kho báu năm 1715, cho biết các đồng xu thu được sẽ được bảo quản cẩn thận trước khi được trưng bày công khai, và một số hiện vật chọn lọc sẽ được triển lãm tại các bảo tàng địa phương.

“Mỗi phát hiện đều góp phần ghép nối câu chuyện về con người của hạm đội năm 1715. Chúng tôi cam kết bảo tồn và nghiên cứu những cổ vật này để các thế hệ tương lai có thể trân trọng giá trị lịch sử của chúng", ông nói.

Theo luật của bang Florida, bất kỳ “kho báu chôn giấu” hay hiện vật lịch sử nào bị “bỏ rơi” trên đất hoặc trong vùng nước thuộc sở hữu của bang đều thuộc về bang, mặc dù các đơn vị khai quật có thể được cấp phép để tiến hành “dịch vụ trục vớt”. Luật quy định khoảng 20% vật phẩm khảo cổ được trục vớt phải được bang giữ lại để phục vụ nghiên cứu hoặc trưng bày công cộng.

“Bờ biển Kho báu” là tên gọi một đoạn bờ biển ở phía đông nam bang Florida, Mỹ. Nó được mệnh danh như vậy vì các vụ đắm tàu Tây Ban Nha năm 1715.

Vào ngày 31/7/1715, một hạm đội gồm 11 tàu Tây Ban Nha chở vàng, bạc và châu báu từ Tân Thế giới trở về Tây Ban Nha đã bị bão lớn đánh chìm ngoài khơi Florida, bỏ lại kho báu hàng trăm triệu USD dưới đáy biển. Trong nhiều năm qua, nhiều kho báu đã được tìm thấy và tới nay, một số kho báu khác được cho vẫn đang nằm rải rác dưới đáy biển ở khu vực.