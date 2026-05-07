Pháp đưa tàu sân bay đến Trung Đông

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp (Ảnh: Reuters).

Trong thông cáo ngày 6/5, quân đội Pháp cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle của nước này đang được tái triển khai từ phía đông Địa Trung Hải hướng về phía biển Đỏ và vịnh Aden.

“Tình hình tại eo biển Hormuz đang có tác động mang tính toàn cầu. Pháp vẫn cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của tất cả các nước. Kể từ ngày 28/2, lực lượng vũ trang Pháp đã hoạt động trong tư thế phòng thủ và phối hợp cùng với Anh cũng như các đối tác trong một sáng kiến đa quốc gia nhằm góp phần khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, với sự phối hợp của các quốc gia ven biển”, tuyên bố cho hay.

Tuyên bố nói thêm: “Để đẩy nhanh việc triển khai sáng kiến này ngay khi hoàn cảnh cho phép, tàu sân bay Charles de Gaulle cùng các tàu hộ tống sẽ đi qua kênh đào Suez và trên đường hướng tới phía nam biển Đỏ”.

Paris mô tả động thái này là một bước đi mang tính phòng thủ, được thực hiện trên cơ sở tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, và cho biết mục đích là nhằm giúp trấn an các đối tác trong khu vực cũng như hỗ trợ an ninh hàng hải.

Pháp đồng thời thúc giục Mỹ và Iran xem xét đề xuất này trong bối cảnh các lệnh phong tỏa đối chọi nhau của họ đang gây ra những tác động kinh tế toàn cầu.

“Lý do khiến chúng ta phải nỗ lực đổi mới ngay hôm nay đơn giản là vì lệnh phong tỏa Hormuz vẫn tiếp diễn, thiệt hại đối với nền kinh tế thế giới do đó ngày càng trở nên rõ rệt, và nguy cơ kéo dài các hành động thù địch là quá nghiêm trọng”, một quan chức phủ tổng thống Pháp phát biểu với các phóng viên sau khi quân đội thông báo về việc triển khai nhóm tác chiến.

Pháp và Anh đã cùng xây dựng một đề xuất trong vài tuần qua nhằm đặt nền móng cho việc quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz hậu xung đột. Kế hoạch này sẽ cần sự phối hợp với Iran, và hàng chục quốc gia đã cho thấy sự sẵn lòng tham gia sứ mệnh sau nhiều cuộc họp.

“Những gì chúng tôi đề xuất là Iran sẽ được cho phép các tàu của họ đi qua eo biển, và đổi lại họ cam kết đàm phán với người Mỹ về các vấn đề vật liệu hạt nhân, tên lửa và khu vực. Chúng tôi cũng đề xuất Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với eo biển Hormuz và đổi lại nhận được cam kết đàm phán từ Iran”, quan chức phủ tổng thống Pháp nói.

“Dưới những điều kiện này, chúng tôi có thể triển khai lực lượng đa quốc gia để bảo vệ các đoàn tàu vận tải băng qua eo biển Hormuz, và điều đó rõ ràng đòi hỏi người Iran không được nổ súng vào các con tàu”.

Các quốc gia châu Âu phần lớn đóng vai trò là bên quan sát trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Tuy nhiên, khi các tuyến hàng hải ở Trung Đông bị ảnh hưởng và giá dầu dao động quanh mức 100 USD/thùng, các cường quốc châu Âu đang phải vật lộn với vấn đề làm thế nào để bảo vệ lợi ích của mình.

Việc châu Âu từ chối ủng hộ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ ông Trump. Động thái gửi khí tài đến khu vực có thể là một cách để xoa dịu những lo ngại đó.