Phản ứng của Mỹ và Israel sau khi Iran không kích

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Al Jazeera dẫn nguồn thạo tin cho biết, Israel sẽ đáp trả “quyết liệt” cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran hôm 7/6.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Iran xác nhận bắn tên lửa vào Israel hôm 7/6, lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực cách đây hai tháng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công căn cứ không quân Ramat David ở miền Bắc Israel bằng tên lửa đạn đạo. Cơ quan truyền thông nhà nước Iran cũng công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc được cho là lúc các tên lửa này được phóng đi.

IRGC gọi cuộc tấn công này là một lời "cảnh cáo" sau khi Israel không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut vào đầu ngày, đồng thời đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công trên quy mô rộng lớn hơn nếu hành động gây hấn còn tái diễn.

Quân đội Israel cho biết họ đã đánh chặn toàn bộ tên lửa đạn đạo của Iran “cho đến thời điểm hiện tại” sau ít nhất 3 đợt phóng hướng về phía Israel. Một trong các nguồn tin cho hay, ít nhất 10 tên lửa đạn đạo đã bị đánh chặn.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói đã có thêm nhiều đợt phóng khác và “đang nhận diện và đánh chặn các mối đe dọa” sau khi họ đưa ra tuyên bố ban đầu, và hiện không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về vụ tấn công được báo cáo nói trên.

Hiện chưa rõ Israel sẽ đáp trả như thế nào đối với vụ tấn công, nhưng phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin cho biết Israel sẽ “tăng cường độ” các cuộc tập kích vào lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

“Chúng tôi đã tấn công vào quận Dahieh sau các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Hezbollah nhắm vào các cộng đồng ở miền Bắc Israel. IDF sẽ tiếp tục hoạt động trên khắp Li Băng và sẽ tăng cường các hành động chống lại tổ chức khủng bố Hezbollah”, ông Defrin nói.

Ông Defrin nói thêm, Tổng tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir “đang tiến hành đánh giá tình hình với Diễn đàn Bộ Tổng tham mưu và phê duyệt các kế hoạch cho việc tiếp tục các chiến dịch”.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng có thêm các cuộc tấn công khác nhắm vào mình. Hệ thống phòng thủ của chúng tôi rất xuất sắc, nhưng phòng thủ không phải là tuyệt đối không có sơ hở”, ông Defrin kết luận.

Phản ứng của Tổng thống Trump

Trong bình luận đầu tiên về cuộc không kích của Iran vào Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran cần phải “quay lại bàn đàm phán và đưa ra một thỏa thuận”.

“Điều này (không kích) chắc chắn sẽ không giúp ích gì cho các cuộc đàm phán. Chúng ta đã ở rất gần rồi. Tôi muốn nói rằng một thỏa thuận đáng lẽ sẽ được ký kết vào đầu tuần tới. Và giờ thì chuyện này lại xảy ra. Các vị đã bắn tên lửa của mình rồi, thế là đủ rồi. Hãy quay lại bàn đàm phán và ký kết một thỏa thuận”, ông Trump chia sẻ với kênh Fox News hôm 7/6.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, ông sẽ gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và bảo ông ấy không được tấn công đáp trả Iran.

“Tôi sẽ gọi cho ông ấy ngay bây giờ và bảo ông ấy không được trả đũa. Mỗi bên đều đã có màn thể hiện của mình rồi. Israel đã có cuộc tấn công của họ và Iran cũng thế. Chúng ta không cần thêm một cuộc nào nữa”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng cho hay, ông “không hài lòng” về các cuộc không kích của Israel vào Beirut hôm 7/6.

Theo Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump vừa kết thúc điện đàm. Ngay sau đó, ông Netanyahu đã triệu tập một cuộc thảo luận với các quan chức an ninh cấp cao.