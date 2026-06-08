Iran phóng tên lửa vào Israel (Ảnh: Reuters).

Còi báo động không kích đã vang lên khắp Israel vào ngày 7/6 khi quân đội nước này nỗ lực đánh chặn các loạt tên lửa từ Iran.

Quân đội Israel báo cáo có ít nhất 3 đợt tên lửa bắn tới, cho biết các lực lượng phòng không của họ đã "nhận diện và đánh chặn toàn bộ mối đe dọa”.

Đây là cuộc không kích đầu tiên của Tehran vào Israel kể từ khi Mỹ, Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn với Iran từ ngày 8/4 song các nỗ lực hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột 2 tháng qua luôn rơi vào bế tắc.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) gọi cuộc tấn công này là một lời "cảnh cáo" sau khi Israel không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut vào đầu ngày, đồng thời đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công trên quy mô rộng lớn hơn nếu hành động gây hấn còn tái diễn.

Người đứng đầu bộ chỉ huy trung ương quân đội Iran cũng tuyên bố Israel đã "vượt qua mọi lằn ranh đỏ" với cuộc không kích vào Beirut, đồng thời yêu cầu nước này chấm dứt chiến dịch tại Li Băng.

“Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công vào miền Nam Li Băng và quận Dahiyeh. Nếu họ mở rộng các cuộc tấn công vào khu vực đó hoặc đáp trả hành động của Iran, họ sẽ phải đối mặt với những đòn giáng thậm chí còn áp đảo và gây hối tiếc lớn hơn, và các cuộc tấn công tàn phá sẽ được phát động”, quân đội Iran cũng tuyên bố.

Iran ồ ạt phóng tên lửa, còi báo động vang khắp Israel (Video: RT).

Ngay sau cuộc tấn công, Iran thông báo đóng cửa không phận ở phía tây đất nước, trong khi các quốc gia láng giềng là Iraq và Syria gần đó cũng có động thái tương tự.

Các loạt phóng tên lửa ngày 7/6 chắc chắn sẽ càng làm dập tắt hy vọng về một nền hòa bình bền vững, giữa thời điểm cuộc chiến Trung Đông chạm mốc ngày thứ 100.

Tehran luôn quả quyết rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến cũng phải bao gồm việc chấm dứt cuộc xung đột song song ở Li Băng, nơi Israel đang theo đuổi chiến dịch chống lại lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn, và từng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào Beirut cũng sẽ kích hoạt việc "tái diễn toàn diện" xung đột.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua nói rằng, quân đội Israel đã "tấn công một trung tâm chỉ huy của lực lượng dân quân tại quận Dahiyeh của Beirut, nhằm đáp trả việc Hezbollah nã pháo vào lãnh thổ Israel".

Bộ Y tế Li Băng cho biết cuộc đột kích đã khiến hai người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Israel từng cảnh báo sẽ đánh vào khu vực này nếu Hezbollah tấn công miền Bắc Israel, và nhóm này sau đó xác nhận đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào hai doanh trại của quân đội Israel vào sáng ngày 7/6.

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cho hay các cuộc đàm phán với Mỹ "đang rơi vào bế tắc, và tổng thống Mỹ Trump phải phá vỡ thế bế tắc này", đồng thời kêu gọi giải phóng khoảng 24 tỷ USD trong số tài sản bị đóng băng của Iran.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không dỡ phong tỏa tài sản của Iran trước khi đạt được một thỏa thuận.

"Việc đó tính sau. Nếu họ cư xử đúng mực, nếu họ làm tốt, chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận", ông nói.

Trên thực tế, theo một nguồn tin thân cận với lập trường của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Washington có thể tìm cách sử dụng khối tài sản đó để chi trả cho những thiệt hại gây ra bởi các cuộc tấn công của Iran vào các đồng minh Vùng Vịnh.