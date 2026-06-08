Houthi bắn tên lửa, tuyên bố cấm tàu Israel vào biển Đỏ

Một cuộc duyệt binh của Houthi ở Yemen (Ảnh: New York Times).

Lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, ngày 8/6 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel, đồng thời áp đặt lệnh cấm tàu thuyền Israel hoạt động trên biển Đỏ. Điều này làm dấy lên nguy cơ tuyến hàng hải quan trọng này một lần nữa bị gián đoạn nghiêm trọng.

Trong thời gian diễn ra cuộc chiến Israel-Hamas, Houthi đã tìm cách ngăn chặn các tàu hàng trên tuyến đường biển chiến lược này, buộc nhiều công ty vận tải phải đi vòng qua mũi phía nam châu Phi, kéo dài đáng kể hành trình.

Động thái của Houthi diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz, cửa ngõ dẫn vào Vịnh Ba Tư và là tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng của khu vực, vẫn đang bị siết chặt kiểm soát.

“Chúng tôi tuyên bố áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với hoạt động hàng hải của Israel trên biển Đỏ. Chúng tôi coi mọi hoạt động di chuyển của đối thủ là mục tiêu quân sự hợp pháp đối với lực lượng vũ trang của chúng tôi kể từ thời điểm tuyên bố này được ban hành", lực lượng vũ trang Houthi cho biết trong một tuyên bố.

Bản đồ minh họa vị trí eo biển Bab el-Mandeb và Hormuz (Ảnh: Telegraph).

Houthi, lực lượng tham gia cuộc chiến tại Trung Đông để ủng hộ Iran từ tháng 3, trước đó chưa từng công bố cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào Israel kể từ khi một lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực ngày 8/4.

Nhóm này cho biết họ đã “phóng một loạt tên lửa nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm của Israel”, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công đã “đạt được mục tiêu với độ chính xác cao”.

Trước đó, quân đội Israel viết trên Telegram rằng họ “đã phát hiện một tên lửa được phóng từ Yemen về phía lãnh thổ Israel và các hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa”.

Cuộc tấn công của Houthi diễn ra trong lúc Israel và Iran tiếp tục trao đổi hỏa lực ngày 8/6, khiến lệnh ngừng bắn đứng trước nguy cơ đổ vỡ và làm suy giảm hy vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Houthi và Hezbollah có trụ sở tại Li Băng đều là thành viên của “Trục Kháng chiến”, liên minh các lực lượng thân Iran phản đối Israel và Mỹ.

Các tay súng Houthi đến từ vùng núi phía bắc Yemen đã kiểm soát phần lớn đất nước trong hơn một thập kỷ, sau khi giành được thủ đô và buộc chính phủ Yemen phải rời bỏ quyền lực vào tháng 9/2014. Cuộc can thiệp quân sự quốc tế do Ả rập Xê út dẫn đầu bắt đầu từ tháng 3/2015 đã châm ngòi cho một cuộc nội chiến từ đó tới nay.

Houthi đã nổi lên như một lực lượng quân sự lớn ở Bán đảo Ả rập, với hàng chục nghìn máy bay chiến đấu và một kho vũ khí khổng lồ gồm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có vũ trang. Tiềm lực quân sự giúp Houthi có thể siết kiểm soát Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía nam dẫn vào biển Đỏ và kênh đào Suez, nơi kết nối với Địa Trung Hải.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 12% tổng thương mại toàn cầu và 30% lưu lượng container của thế giới đi qua Kênh đào Suez. Khoảng 6% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua Bab el-Mandeb.