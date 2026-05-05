Eo biển Hormuz nóng lên sau vụ nổ súng, Iran phát cảnh báo cứng rắn với Mỹ

Trực thăng MH-60R Sea Hawk cất cánh từ tàu khu trục USS Pinckney trong chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 5/5 cảnh báo an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz đang bị đe dọa do Mỹ và các đồng minh vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran.

"Một cán cân lực lượng mới đang dần hình thành ở eo biển Hormuz. An ninh hàng hải và vận chuyển tài nguyên năng lượng đang bị đe dọa bởi Mỹ và các đồng minh do họ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và áp đặt lệnh phong tỏa", ông Ghalibaf bình luận trên mạng xã hội ngày 5/5.

Theo ông Ghalibaf, Iran hoàn toàn nhận thức được rằng Mỹ sẽ không chấp nhận tình trạng hiện tại ở eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh Iran “thậm chí còn chưa bắt đầu” hành động.

Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phụ trách các vấn đề chính trị, tướng Yadollah Javani, cũng cho biết Mỹ đang dốc toàn lực trong cuộc đối đầu với Iran nhưng cuối cùng sẽ thất bại.

Tướng Javani nói thêm rằng vấn đề chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay là việc mở lại eo biển Hormuz. Theo ông, Washington đã nỗ lực hết sức trong suốt 40 ngày xung đột với Iran và cả khoảng thời gian sau đó để giải quyết tình hình ở eo biển Hormuz, nhưng vẫn không đạt được kết quả.

Quan chức IRGC khẳng định Tổng thống Trump không có khả năng quay ngược thời gian về hiện trạng trước ngày 28/2, thời điểm Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran, hoặc thay đổi tình hình hiện tại.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cũng cảnh báo Mỹ không nên theo đuổi giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang diễn ra với vai trò trung gian của Pakistan.

"Các sự kiện ở Hormuz cho thấy rõ rằng, không có giải pháp quân sự nào cho một cuộc khủng hoảng chính trị. Khi các cuộc đàm phán đang tiến triển nhờ nỗ lực thiện chí của Pakistan, Mỹ nên cảnh giác với việc bị kéo trở lại vào vũng lầy bởi những kẻ có ý đồ xấu. UAE cũng vậy. Dự án Tự do chính là Dự án Bế tắc", ông Araghchi cảnh báo.

Mỹ đã triển khai các tàu chiến và máy bay quân sự khắp Trung Đông như một phần của chiến dịch mở rộng nhằm thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran và đảm bảo dòng chảy giao thông thương mại liên tục qua eo biển Hormuz.

Chiến dịch này, được gọi là Dự án Tự do, có sự tham gia của hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển, trong đó có máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ, hoạt động cùng với các lực lượng hải quân trong khu vực.

Các quan chức Mỹ cho biết việc triển khai chiến dịch này nhằm mục đích bảo vệ lực lượng Mỹ và bảo vệ các tuyến đường vận tải thương mại trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Vùng Vịnh. ​​Chiến dịch tập trung vào việc duy trì an ninh hàng hải và hỗ trợ sự di chuyển của các tàu thuyền qua một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ngày 5/5 cho biết hiện có các tàu chở hàng từ 87 quốc gia đang ở vịnh Ba Tư chờ được phép đi qua eo biển Hormuz.

Ông nói thêm rằng trong 24 giờ qua, CENTCOM đã liên hệ với hàng chục chủ tàu và công ty vận tải biển để đảm bảo cho các tàu được đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Tuyên bố của các quan chức Iran được đưa ra sau khi quân đội Mỹ và Iran đấu súng ở eo biển Hormuz, làm dấy lên câu hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn kéo dài gần một tháng có tiếp tục được thực thi hay không.

Hải quân Iran ngày 4/5 cho biết họ buộc phải phóng tên lửa hành trình, máy bay không người lái chiến đấu và pháo về phía các tàu chiến Mỹ phớt lờ cảnh báo không tiếp cận eo biển Hormuz. Truyền thông Iran đưa tin tên lửa đã được phóng về phía tàu hải quân Mỹ.

Trong khi đó, chỉ huy CENTCOM cho biết các tàu chiến Mỹ đã bắn hạ các tên lửa hành trình và máy bay không người lái mà Iran nhắm vào các tàu chiến và tàu thương mại mà Hải quân Mỹ đang dẫn đường đi qua eo biển Hormuz.

Theo CENTCOM, các máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ cũng đánh chìm các xuồng cao tốc quân sự của Iran.

Tổng thống Trump xác nhận vào chiều 4/5 rằng quân đội Mỹ đã "bắn hạ" 7 xuồng cao tốc của Iran tại eo biển sau khi Tehran nhắm mục tiêu vào các tàu khác đang cố gắng đi qua Hormuz.

Tehran cảnh báo đánh chìm bất cứ tàu chiến nào của Mỹ ở eo biển Hormuz, khuyến cáo các tàu hàng không nên đi qua eo biển khi chưa có sự cho phép của Iran. Đáp lại, Tổng thống Trump cảnh báo “xóa sổ” các lực lượng Iran nếu họ cố gắng nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ ở eo biển Hormuz hoặc vịnh Ba Tư.